‘Özel sektör yangın yeri, şov yerine somut adımlar atılmalı!’

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada; özel sektör çalışanları için somut adımlar atılması gerektiği belirtilerek acilen yapılması gerekenlerin olduğu söyendi.

Açıklama şu şekilde:

Malpas işçileri 3 aydır maaş alamadıkları için, dün Girne Mahkemesi önündeydiler. Bugün ise Çalışma Bakanlığı’na gittiler. Sürece sahip çıkan hiçbir sendika olmamasına rağmen, kendiliğinden sınıf refleksi ile iki doğru adresi tespit etmiş işçiler.

Özel sektör bir yangın yeridir, bu durum yapısal ve bütünlüklü önlemlerle geriletilebilir. Hiçbir kişi tek başına bu kangrenleşmiş sorunu çözemez. Özel sektör çalışanları için medya şovları değil somut adımlar atılmalı. Bu noktada ise ACİLEN YAPILMASI GEREKENLER var:

1- Derhal İş Mahkemeleri kurulmalı. Yargı, çalışma yaşamına sırtını dönmekten vazgeçmelidir.

2- Devlet, çalışanlarının özlük haklarını %100 karşılamayan hiçbir işletmeye teşvik, katkı, fon vermemeli hatta varsa aldığı hizmetlerin bedelini de ödemeyip çalışanları ödemelidir.

3- Bir patron sigorta-maaş-ihtiyat sandığı yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa; işçilerin tazminat hakkı kazanarak işi bırakma hakkı olmalıdır.

4- Şirket direktörlerine sicil tutulmalı ve maaş-yatırım-kaza konularında sicili bozuk direktörlerin zırt pırt farklı şirket açması yasaklanmalıdır.

5- Sendikasız İşçi Çalıştırmak Derhal Yasaklanmalıdır.

Mevcut sistem sadece işçilerin gazını geçici olarak almaya hizmet edebilir; sorunları çözmek bir yana azaltmayı bile başaramaz. Mahkemenin, hükümetin ve sendikaların kayıtsızlığı devam ettiği takdirde ilerde yaşanacakların çok daha şiddetli olacağını tahmin etmek için kâhin olmaya gerek yok!

Özel sektör işçileri maaş almıyor!

Özel sektör işçilerine yatırım yapılmıyor!

Özel sektör işçileri angarya çalıştırılıyor!

Özel sektör işçileri aşağılanıyor!

Özel sektör işçileri kazalarda ölüyor!

Özel sektör işçileri iş garantisinden yoksun!

Sağır kulaklarınız artık bu çığlığı duysun!

#SendikasızİşçiÇalıştırmakYasaklansın