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Özersay: “Kıbrıs Türkü’ne Yapılan Haksızlığın Giderilmesi İçin Uğraşmak Görevimiz”

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Özersay: “Kıbrıs Türkü’ne Yapılan Haksızlığın Giderilmesi İçin Uğraşmak Görevimiz”
Özersay: “Kıbrıs Türkü’ne Yapılan Haksızlığın Giderilmesi İçin Uğraşmak Görevimiz”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Viyana Üniversitesi’nden bir grup akademisyen ve öğrenciyle bir araya geldi.

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HP’den yapılan açıklamaya göre, parti binasında yer alan görüşmede, Kıbrıs sorununun geleceği ve ülkeye dair meseleler konuşuldu.

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Soruları da yanıtlayan Özersay, “Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda var olabilmek için bu kadar yıldır vermiş olduğu mücadeleyi ve uğradığı haksızlığı her platformda anlaşılır şekilde anlatmak, haksızlığın giderilmesi için uğraşmak görevimizdir” ifadesini kullandı. 

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