Özersay New York'ta BM Genel Sekreter Yardımcısı Lacroıx ile görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde görüşmeler yapıyor.

Özersay, New York'taki temasları çerçevesinde Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonları’ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix ile bir araya geldi.

Görüşmede, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar, KKTC New York Temsilcisi İsmet Korukoğlu, 2. Sekreter Sertaç Güven ile 3. Sekreter Seval Gökeri ile BM diplomatları da hazır bulundu...

Yaklaşık 40 Dakika süren görüşme sonrası basına kısa bir açıklama yapan Özersay, “biz dış politikayı Lefkoşa'da oturarak yapılacak bir şey görmüyoruz. Aktif bir diplomasi anlayışı ile temaslar yaparak bütün uluslararası platformlarda Kıbrıs Türkü'nü hak ettiği gibi temsil etmeye çalışıyoruz” dedi.

Özersay, “ Gerek BM, gerekse spesifik olarak Güvenlik Konseyi'ne üye devlet temsilcileri ile New York'ta yapacağımız temaslarda kararlar alınmadan önce düşüncelerimiz doğrultusunda, 3. tarafların kararlarını etkilemeye çalışacağız. Diplomasi bir süreçtir. Tek bir görüşme ile değil, farklı görüşmlerle de oratya konulacak yeni ve yaratıcı fikirlerle sonuç almak mümkündür. Biz bu düşünce ile, imkan bulduğumuz bütün uluslararası plaftormlarda, Kıbrıs Türkünü, hak ettiği gibi temsil edip kararları etkilemeye çalışacağız” diye konuştu.



Gazimağusa'daki BM Askeri Kampının taşınması talebini gündeme getirdiklerini açıklayan Özersay, bu konuda yakında BM'den resmi bir yanıt alacaklarını ve bundan sonrası hareket tarzını o yanıta göre belirleyeceklerini vurguladı.



Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın konuyla ilgili BM'deki temasları hem BM yetkilleri hem de Güvenlik Konseyi'nin üyesi olan ülkelerin temsilcileri ile devam edecek.