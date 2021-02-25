Özersay:Erhan Arıklı bulunduğu makamın ağırlığının farkında değil

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı ve Milletvekili Kudret Özersay Erhan Arıklı'nın açıklamalarını eleştirdi ve ''Ekonomi Bakanı bulunduğu makamın ağırlığının farkında değil'' dedi.

DETAY ÖZEL-KENAN GÜNSEL

İşte o açıklama:

Bakanlar açıklama yaparken sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorundadırlar. Ekonomi Bakanı sayın Arıklı “bankaların elinde para stoku kalmadı” diye açıklama yapıyor.

1- Bu açıklama doğru mu? Hayır değil çünkü bankaların kasalarında hemen devreye sokabilecekleri 500 milyon civarında kaynak olduğu gibi, Merkez Bankası’nda bir kısmı munzam karşılık şeklinde 8 milyar civarında kaynağa sahiptirler. Buna bankaların yurt dışındaki kaynakları da eklerseniz toplam stoklarının 20 milyar civarında olduğunu görebilirsiniz. Yani sayın Bakan’ın söylediği gerçek değildir, doğu DEĞİLDİR!

2- Bakanın bu açıklaması insanlarımızın “bankalarda para kalmadıysa benim mevduatım, bankadaki param konusunda sıkıntı mı var acaba” sorusunu sormaya başlamasına neden olabilecek, SPEKÜLASYON yaratabilecek mali sektöre güveni sarsabilecek bir açıklamadır. Oysa durum bu mudur? Hayır değildir, yukarıda rakamlarla söylediğim gibi bankalardaki mevduatlara dair herhangi bir sıkıtı YOKTUR. Yani sayın Arıklı vatandaşlarımızı yanlış yönlendirip, bankacılık sistemini sıkıntıya sokabilecek bir açıklama yapmıştır.

3- Üstelik sayın Arıklı bu açıklamasıyla muhtemelen bir suç da işlemiş oluyor. Nasıl mı? Bankacılık Yasası ‘na göre “Bankacılık sistemini ve v/veya bankalara olan güveni zedeleyebilecek…” “asılsız haber ve açıklama” yaptığı için aynı yasanın 73. Maddesine göre (5. Fıkra) 5 yıla kadar hapis ve asgari ücretin 50 katına kadar para cezası gerektiren bir CEZA ile karşı karşıya kalabilir.

Özetle sayın Ekonomi Bakanı bulunduğu makamın ağırlığının farkında değil anlaşılan çünkü bu açıklamalarla ekonomide GÜVEN SARSAN bir durum yaratıyor. Aynen sağlık alanında güveni sarsan açıklamaları gibi.

Sayın Arıklı’yı bulunduğu makamın gerektirdiği şekilde sorumlu bir yaklaşım ortaya koymaya davet ediyoruz.