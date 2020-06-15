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Özersay:“Kumar oynamak için geldiklerine dair şüphelerim var”

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Özersay:“Kumar oynamak için geldiklerine dair şüphelerim var”
Özersay:“Kumar oynamak için geldiklerine dair şüphelerim var”

Özel izinle ülkeye getirilen ve sonra kaçırılan kişilerle ilgili gündem devam ediyor. İlk kez Ada Basını’nın duyurduğu “kumar oynamak için geldiler” bilgisi bugünkü meclis oturumuna damga vurdu. Sabah saatlerinde Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel düzenlediği basın toplantısında, “Bu insanlar yatırım için geldiler” dese de, ilerleyen saatlerde meclis kürsüsünde soruları cevaplayan Bakanlar Kurulu temsilcilerinin cevapları kafaları karıştırdı.


Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleşen bugünkü oturumda Başbakan Ersin Tatar, “bu kişilerin otelden çıkıp çıkmadıklarını bilmiyorum” derken, konu hakkında net bilgi sahibi olma hakkının olduğunu ve bu konuda soruşturma açılması için talimat verdiğini ifade etti.
Günün en çarpıcı açıklaması ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’dan geldi. Özersay konuşmasında ağırlıkla Turizm ve Çevre Bakanı’nı işaret ederek, “Bu kişilerin ülkeye kumar oynamak için geldikleri yönünde içimde bir kuşku var, bu konu araştırılmalıdır” dedi. Kudret Özersay’ın bu çıkışı sonrası gözler Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’e çevrilmiş durumda.


Öte yandan Merit Gazino’da kumar oynadıkları bilinen bu şahısların apar topar ülkeden kaçmalarına göz yuman hükümetin, bu kişilerin kumar oynadıkları Merit Gazino’yu hala karantinaya alıp kapatmaması Kıbrıs Türk Halkında büyük endişeye neden olmuş durumda. Sağlık uzmanları, bu süreçte Merit Gazino’ya giden insanların kendilerini izole etmeleri ve 14 günlük ev karantinası uygulamaları tavsiyesinde bulunurken, Merit Gazino’nun da bir an önce karantinaya alınması ve 14 günlük süreç boyunca kapalı tutulması, vaka çıkmadığı takdirde yeniden açılma izninin verilmesi gerektiğinin altını çizdiler.

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