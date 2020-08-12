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Özgürgün’den açıklama: Milletvekillerine kırgınım ama UBP başka…

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Özgürgün’den açıklama: Milletvekillerine kırgınım ama UBP başka…
Özgürgün’den açıklama: Milletvekillerine kırgınım ama UBP başka…

UBP Milletvekilliği görevinden istifa eden Hüseyin Özgürgün, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, UBP’li vekillere darıldığını fakat UBP partisine kırılmadığını belirtti.

Özgürgün paylaşmında;

“Milletvekilliğinden istifamla ilgili paylaşımım sanırım bazı yanlış anlaşılmalara sebep olmuştur. Çeyrek asra yakın süre vekillik, beş yıl genel başkanlık yaptığım Ulusal Birlik Partisi, KKTC’nin varlığının en önemli en köklü kurumudur. Dokunulmazlığımın kaldırılması sırasında el kaldırmış olan partili vekil arkadaşlarıma kırıldığım kesinlikle doğrudur. Ancak, Ulusal Birlik Partisi’ne kırılmak ya da başarısızlığı için çaba göstermek Hüseyin Özgürgün’ün ajandasına not olarak düşebileceği bir şey değildir.”dedi.

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