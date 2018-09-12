Özkıraç: İleride ortaya çıkacaklardan biz sorumlu olmayacağız

Kıb-Tek merkez binası önünde toplanacak olan EL-SEN üyeleri saat 10.00’da Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na protesto yürüyüşü düzenleyecek ve siyah çelenk koyarak basına açıklama yapacak.

Grevin gerekçeleriyle ilgili BRT’ye açıklamalarda bulunan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı Kubilay Özkıraç, yarınki grevde zamları protesto edeceklerini belirterek toplumun artık zamlara dayanacak gücünün kalmadığını söyledi.

Kıb-Tek özelinde ise kurumdan sorumlu Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın topluma, ülkeye ve Kıb-Tek’e zarar vermekte olduğunu iddia eden Özkıraç üretim yatırımlarına öncelik verilmesini talep ettiklerini ancak geçmiş hükümetler gibi şimidiki hükümetin de bu konuda duyarsız olduğunu savundu.

Başbakan Tufan Erhürman’a da çağrı yapan EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, AKSA ile imzalanan sözleşmelerin tekrardan gözden geçirilmesini talep etti.

Özkıraç uyarı grevinin ardından önerilerinin dikkate alınmaması halinde ileride ortaya çıkacaklardan kendilerinin sorumlu olmayacağıları uyarısında da bulunarak faturalardan şikayetçi olan tüm halkı yarınki eyleme katılmaya çağrıdı.