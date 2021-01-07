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Özlem Özbekoğlu ve kızının Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı

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Ülkenizin tanınmış iş insanlarından Özlem Özbekoğlu ve kızı Kayla Eminoğlu’nun Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Özlem Özbekoğlu ve kızının Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı

Özlem Özbekoğlu’nun açıklaması şöyle:

Ben ve küçük kızım Kayla Eminoğlu pozitif test sonuçlarımızla pandemi oteline getirildik.

Genel durumumuz iyi. Benim hiç semptomum yoktu, Kaylacığın hafif ateşi vardı tedbir amaçlı sevgili Ozcan Hudaverdi’nin yönlendirmesiyle Kaylayı teste götürdüm.

Gitmişken ben de yapayım dedim sonuç bu. Tüm aile ve benimle birlikte merkez ofiste çalışan herkes ve yakın birkaç arkadaşım ve Kaylacığın birkaç arkadaşı tümü karantinada.

Tüm sonuçları şükür ki hepsinin negatif geldi. Erken farkındalık ve Metin Erduran abimin hızlı geri dönüşüyle bir felaketin inşallah ki hepimiz eşiğinden döndük.

Bellapais merkez ofisimiz 14 gün maalesef çalışan da yok ve kapalı kalacak. Lefkoşa ile hiçbir temasım olmadığımdan onlar açıktır.

Zeytinlik sanayi şubemiz ve hediyelik şubemizde hiçbir sıkıntı yok ancak Emine Seyitoglu ve Saime Kayan bana birinci temaslı olduğundan ama sonuçları negatif, bu iki şubemizi önümüzdeki hafta yarı randımanlı bir aksilik olmazsa açmayı düşünüyoruz.

Lütfen herkes tedbirli olsun. Biz nereden ve nasıl bulaştık bile bilmiyoruz. Sağlık sistemimiz bu kadarını kaldıramaz.

Kapanır mıyız kapanmaz mıyız bilmem ama siz kapanın korunun lütfen. Belki Kayla okuldan, belki ben işyerinden bilemem.

Bünye düşük olunca gelip yapışıyor işte. Sağlık her şeyden önemli sağlıkla kalın.

Bu arada sevgili Emine Kamiloğlu ve adının Bülent olduğunu sadece bildiğim pandemi hastanesinde bir kahraman gibi koşuşturan bu beyefendiye, tomografideki güler yüzlü pozitif teknisyen arkadaşa da teşekkür ederiz. Hepimizin başına gelebilir... Arayan soran herkes sağolsun. Sağlıkla kalın.

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