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Öztürk: "Yargının sorunlarını çözemeyen hükümetler devlete zarar veriyor"

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Öztürk: "Yargının sorunlarını çözemeyen hükümetler devlete zarar veriyor"
Öztürk: "Yargının sorunlarını çözemeyen hükümetler devlete zarar veriyor"

 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk, önümüzdeki pazartesi başlayacak yeni adli yılın açılışında Yüksek Mahkeme’nin açılış töreni yapmayacak olmasının yargının yasama ve yürütme organlarına verdiği en güzel protesto mesajı olduğunu kaydetti.

Öztürk, açılış için yapılacak masrafın, mahkemenin bilgisayar altyapısına harcanacağının açıklanmasınınsa durumun vahametini ortaya koyduğunu belirtti.

Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, Yüksek Mahkeme Başkanı’nın her yıl yetkililerin gözüne bakarak aynı sorunları tekrartekrar gündeme getirmesine, açılışta konuşan yetkililerin de yargı kurumunun önemine vurgu yapmasına rağmenyıllardan beri yargının sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik icraat yapılmamasını eleştirdi.

Yargı organının kronikleşen sorunlarının çözülemediği ve artarak devam ettiğini kaydeden Öztürk, adalet mekanizmasının yavaş işlediğini ve yargı kurumunun, hak etmediği bir şekilde vatandaşın gözünde yıprandığını ifade etti.

“ATAMALARINIZI BİTİRDİYSENİZ…”

Öztürk açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Restorasyonu yıllardan beri tamamlanamadığı için mahkeme binasında salonların nöbetleşe kullanıldığı, her yargıcın önünde bekleyen yüzlerce dava dosyasına her gün yeni dosyaların eklenmesi, icra ve tebliğ mekanizmasının çağdışı koşullarda çalışması, tebliğ memurlarının araçlarının bile yeterli olmaması gibi yüzlerce sorunun altında ezilen yargı mekanizması, gelmiş geçmiş iktidarları maalesef fazla ilgilendirmemiştir.

YDP olarak yargı kurumumuzun sorunlarını Meclis dahil her platformda dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Bu aşamada hükümete çağrıda bulunuyor ve diyoruz ki; ‘şayet atamalarınızı bitirdiyseniz artık bir an evvel icraata başlayın. Öncelikle Yüksek Mahkeme Başkanının sürekli dile getirdiği yargıdaki sorunları çözün.’

Bize göre yargıda reform kaçınılmazdır. YDP bünyesinde oluşturulan komisyonlardan birisi olan Hukuk Komisyonumuz yargıdaki sorunlarımızı tamamen ortadan kaldıracak bir yargı reform paketi üzerinde yaptığı çalışmalar devam etmektedir. Bu sorunların bir kısmının biz iktidara gelmeden önce mevcut hükümet tarafından çözülmesini umut ediyor, bu konuda yapılacak her türlü çalışmaya destek vereceğimizi beyan ediyoruz.”

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