Öztürkler: Yapılan kesinti değil, toplumsal ihtiyaçlarımıza yönelik yatırımdır

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Güneş TV’de yayınlanan “De’Sibel” programına katılarak ülke gündemi ve bakanlığının icraatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Cumhuriyet Meclisin gündeminde olan “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım Ve Hazırlık Yasası” ile hedeflenen çalışmanın özünde toplumsal ihtiyaçlara yönelik eksiklerin giderilmesi, geleceğe yönelik tedbirlerin alınması ve bu amaçlarla kaynak yaratılması olduğunu ifade etti.

Bakan Öztürkler, ülkede meydana gelebilecek deprem ve diğer doğal afetlerle mücadele kapsamında arama kurtarma, sağlık, geçici zorunlu barınma ve eğitim alanlarındaki çalışmaların yapılması, barınma ihtiyaçlarının karşılanması, depremden doğrudan etkilenen KKTC vatandaşlarının desteklenmesi, mevcut kamu binaları, hastanelerimiz ve okullarımızın güçlendirilmesi ve ayrıca yerel yönetimlerin bu alanlarda yapacağı çalışmalara katkı yapılmasını sağlamaya yönelik kaynak yaratılmasının amaçlandığına dikkat çekti.

Öztürkler, “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım Ve Hazırlık Yasa Önerisi ile yapılmak istene bugün için değil, yarınlarımızın, toplumsal ihtiyaçlarımızın karşılanması adına kapsamlı bir çalışmadır. Esasında burada yapılan kesinti değil, toplumsal ihtiyaçlarımıza yönelik yatırımdır. Bu nedenle muhalefetin itirazları, önerileri ortak akıl, ve toplumsal fayda temelinde değerlendirilmiştir. Cumhuriyet Meclisimizde Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla şekillenen Ad-Hoc komite, bu önemli hususta muhalefetin tekrar görüşme isteğine olumlu yaklaşmıştır. Toplumsal ihtiyaçlarımıza yönelik, ben değil biz anlayışı ile hareket edilmiştir.” dedi.

“LAFTA DEĞİL, HİZMETTE YARIŞAN BİR SİYASET ANLAYIŞINA SAHİBİZ”

“Dijital Dönüşüm” çalışmaları ve KKTC e-Devlet Programı kapsamında geliştirilen “e-Nüfus ve e-Kimlik Sistemleri’nde güncelleme yapıldığını ifade eden Öztürkler, “Nisan başı itibariyle vatandaşlarımız doğum ve ölüm belgesi için devlet dairelerine gelmeye gerek duymadan, ilk kez e-devlet şifresi ile evlerinden, iş yerlerinden, telefonlarından online olarak belgelerini alabileceklerdir. Dijital Dönüşüm çalışmaları kapsamında Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğümüz, e-nüfus ve e-kimlik sistemlerinde ciddi çalışmalara imza atıyor. Sadece doğum ve ölüm belgelerinde değil, uluslararası güvenlik standartlarında yeni çipli beyaz ve mavi kimliklerin çok daha güvenli olacak şekilde hazırlanması, gelecekte tam anlamıyla bakanlık hizmetlerinin dijital platformlar aracılığıyla çağa uygun, çok daha verimli vatandaşa sunulması için çalışıyoruz. Lafta değil, hizmette yarışan bir siyaset anlayışına sahibiz” şeklinde konuştu.

“KENDİ İMKANLARIMIZLA İNSANIMIZA EN İYİ HİZMETİ SUNMAK ANA HEDEFİMİZDİR”

TC ve KKTC Vatandaşları haricinde üçüncü ülke vatandaşı yabancıların mal satışlarından alınan Tapu Harçlarında kısa süre önce yapılan yeni düzenleme ile ilk kez sosyal konut yapımı için %3’lük bir kalem ayrıldığının altını çizen Bakan Öztürkler, “özellikle küresel krizlerin peşi sıra yaşandığı, ekonomik sıkıntıların hayatı zorlaştırdığı bir dönemden geçerken sosyal devlet olmanın bir gereği ve en önemli toplumsal ihtiyaçlarımızdan biri olan gençlerimizi yuva sahibi yapmak amacıyla kaynak yaratılması adına önemli bir adım attıklarını belirtti.

Öztürkler, “Yıllardır herkesin büyük bir ihtiyaç olarak dile getirdiği sosyal konut yapımı için önemli bir kaynağın oluşması adına ciddi bir adım attık. Dar gelirli, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, gençlerimizin bu topraklara kök salması, adına yaptığımız çalışmalarla artık Sosyal Konut yapımı için öz kaynaklarımızla hareket edebileceğimiz bir zemin oluşturulmuştur. Attığımız adımlar toplumsal ihtiyaçların karşılanması ve geleceğe yönelik hedeflere ulaşılmasında olanak yaratacaktır. Bu bağlamda, kendi imkanlarımızla insanımıza en iyi hizmeti sunmak ana hedefimizdir” dedi.