Özyiğit: “İvedi Olarak Ekonomik Sorunlara Odaklanılmalı”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede pandemi sürecinde ağırlaşan ekonomik krizin son dönemde Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybetmesiyle birlikte daha da ağırlaştığını, son zamlarla birlikte vatandaşa bir darbe daha vurulduğunu kaydetti.

Dünyayı saran pandemi sürecinin ülkemizde de etkili olmasıyla birlikte ekonomik anlamda ciddi sorunların yaşanmaya başladığını, binlerce işyeri kapanırken, binlerce kişinin işsiz kaldığını, açık olan esnafın ise krizle baş başa yaşam mücadelesi verdiğini kaydeden Özyiğit, özellikle dar ve sabit gelirli kesimlerin zor günlerden geçtiğini ifade etti.

Dövizin rekor seviyelere ulaştığı bir dönemde zamların da devam ettiğini anımsatan Özyiğit, içinde bulunulan süreçte yurttaşların yaşadığı ekonomik sıkıntıların herkesin önceliği olarak, krizin etkilerini azaltacak adımların ivedi olarak yaşama geçirilmesi gerektiğini, toplumun ihtiyacının da beklentisinin de bu yönde olduğunu belirtti.

Günü kurtarmak yerine, kısa, orta ve uzun vadeli planlarla ve tamamen toplumsal fayda öngörülerek planlama yapılması gerektiğini, aksi takdirde krizden kurtulmanın mümkün olamayacağını belirten Özyiğit, bunun yapılmadığı her günün krizin derinleşmesine, onun da bağımlılığın daha da artmasına neden olacağına dikkat çekti.

Kamu ve yerel yönetimler reformu başta olmak üzere, özelde çalışan kişilere yönelik düzenlemelerin yanısıra, eğitimden, sağlığa, tarımdan turizme kadar günün gerçeklerine göre planlama yapılırken, kayıt dışı ekonomi ve adaletli vergi sistemi ile ilgili radikal adımların şart olduğunu belirten Özyiğit, bunun için de öncelikli olarak siyasi iradenin gerekli olduğunu kaydetti.

“Sn. Tatar kaosu daha da derinleştirdi”

TDP Genel Başkanı Özyiğit yurttaşların sıkıntılarına çare olması gereken hükümetin seçim dönemi zaten ortada olmadığını, halkın partisinin hükümetten çekilmesiyle birlikte de ülkenin hükümetsiz kaldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın da hükümeti kurmakla ilgili görevlendirme yapmayarak ülkedeki başıboşluğa ve kaosa hizmet ettiğine dikkat çekti. Özyiğit, “Sn. Tatarın keyfi bir şekilde görevlendirme yapmaması yaşanan kaosun en önemli nedenlerinden biridir” dedi.

Toplumun büyük çoğunluğunun ekonomik anlamda ciddi bir kriz yaşandığı dönemde bile halen siyasi manevralarla hareket edilmesinin önceliğin toplum olmadığının göstergesi olduğuna dikkat çeken Özyiğit şunları kaydetti: “Yurttaşların daha fazla bekleyecek takati kalmamıştır. UBP kurultay gündeminden çıkılarak ve biran önce görevlendirme yapılarak hükümet kurma süreci hızlandırılmalıdır. Hükümetin oluşumuyla birlikte de bütçe Meclis’ten geçirilerek ivedi olarak ekonomik sorunlara çare üretilmelidir. Yurttaşların beklentisi de önceliği de budur."