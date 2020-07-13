Özyiğit Mclis'te sordu... Kapsamlı Polis raporu ne oldu?

Kapsamlı Polis raporu ne oldu?

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, özel jet konusuyla ilgili kapsamlı polis raporunun ne zaman açıklanacağını sordu. Meclis’te yaptığı konuşmada özel jet olayına değinen Özyiğit, konuyla ilgili hazırlanan ön raporda kamera kayıtlarının silindiğinin ortaya çıktığını anımsatarak, “Bu kayıtları kim, kimin emriyle silmiştir. Bu yapılan ciddi bir suçtur” dedi. Silinen görüntülerde bazı bakanların da olduğuna yönelik ciddi iddialar olduğunu, hatta bunu bazı UBP milletvekillerinin bile gündeme getirdiğine dikkat çeken Özyiğit, “Kapsamlı polis raporu biran önce hazırlanmalı ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Kimin ne yaptığı, kimlerin bu işin içinde olduğu ortaya çıkarılmalıdır” dedi.

“Süre 2 gün sonra doluyor, İmar Planı Ne Olacak? “

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Birleşik Kurulda onaylanmasının ardından 30 Aralık 2019’da Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi gereken Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın hükümet ortaklarının süreci siyasi ve ticari rant rekabetine dönüştürmesi nedeniyle 6 aylığına ertelendiğini anımsatarak, “Süre 2 gün sonra bitiyor, İmar Planı ne olacak” diye sordu. Meclis’te yaptığı konuşmada konuyu gündeme getirerek 6 aylık sürede ne yapıldığını soran Özyiğit, “2 gün sonra ne olacak, Emirname’nin süresi yine mi uzatılacak, yoksa İmar Planı hayata mı geçirilecek, Sn. Başbakan bu konuda açıklama yapmalıdır” dedi.

“2 aydır bir rapor hazırlanamadı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Pandemi süreci ile ilgili kapsamlı epidemiyolojik raporun halen hazırlanarak gerekli yerlere iletilmediğini belirterek bunun hiçbir mazeretinin olmadığını kaydetti.

Rum Yönetimi bu sürede 3 ayrı kapsamlı rapor sunarken, bizim Sağlık Bakanlığının bu süreçte sadece 2.5 sayfalık bir rapor hazırladığını belirten Özyiğit, 2 Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi üyelerinin de zor durumda bırakıldığını ifade etti.

Sağlık Bakanı’nın raporu önce Meclis’e sunacağım dediği ancak bugüne kadar Meclis’e de herhangi bir rapor sunulmadığını belirten Özyiğit, “2 Toplumlu Sağlık Komitesinin yarın toplantısı olmasına rağmen, rapor halen ortada yok. Bu nasıl bir sorumsuzluktur anlamak gerçekten mümkün değil” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuyla ilgili raporu talep etmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı da ‘özrü kabahatinden büyük’ olarak nitelendiren Özyiğit, “Sn. Bakan önce görevini yerine getirsin sonra başka mercileri suçlamaya kalksın” dedi.