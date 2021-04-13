  • BIST 1.361
  • Altın 452,652
  • Dolar 8,1500
  • Euro 9,6933
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA8461 test 31'i yerel 35 pozitif vaka

Özyiğit, Memur Sen heyeti ile Görüştü

» »
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Akın Manga Başkanlığı’ndaki Memur Sen heyetini kabul ederek görüştü.
Özyiğit, Memur Sen heyeti ile Görüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Akın Manga Başkanlığı’ndaki Memur Sen heyetini kabul ederek görüştü. TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın’ın da hazır bulunduğu görüşme, Memur Sen’in siyasi parti ve sendikalara başlattığı ziyaretler çerçevesinde gerçekleştirildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, kamuda çalışan, geçici kamu görevlilerinin iş güvencesine ve sosyal haklara sahip olabilmesi için bir yasa tasarısı hazırladıklarını belirterek, taslağın Başbakanlığa sunulduğunu kaydetti. Söz konusu yasa tasarısını paydaş sendikalar ve siyasi partilerle görüşerek değerlendireceklerini belirten Manga, bu amaçla TDP ile de genel bir değerlendirme yaparak, destek talep ettiklerini kaydetti.

-Özyiğit-

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit kamuda geçici, kadrolu ve sözleşmeli personel arasında eşitsizlikler bulunduğunu belirtti. Yüzlerce kişinin kamuda geçici statüde çalıştığını belirten Özyiğit, bu kişilerin her hükümet değişikliğinde kendilerini işten durdurulma tehdidi altında hissettiklerini kaydetti. Hükümetlerin de dönem dönem kadrolu kamu görevlisi istihdam etmek yerine geçici istihdam etmeyi tercih ettiklerinin bir gerçeklik olduğunu belirten Özyiğit, yıllar içinde de çalışma koşulları açısından çeşitli anomaliler oluştuğunu kaydetti.

Konuya tüm ayrıntıları ile bakarak bir bütünsellik içinde yaklaşmak gerektiğini kaydeden Özyiğit, TDP olarak Memur Sen’in sunduğu yasa tasarısını en kısa zamanda parti yetkili organlarında inceleyip, değerlendireceklerini belirtti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya, Fukuşima Dai-İçi'deki Radyoaktif Özellikli Atık Suyu Denize Boşaltma Kararı Verdi13 Nisan 2021 Salı 12:30
  • Kendini işyeri sahibi olarak tanıtıp 241 Bin TL'lik mal aldı, karşılıksız çek verdi!13 Nisan 2021 Salı 12:24
  • Tabanca ve şarjörle yakalanan şahıs tutuklandı!13 Nisan 2021 Salı 12:19
  • Lefkoşa'da 39 tane İphone çaldılar, Lefke'de satmaya çalışırken yakalandılar13 Nisan 2021 Salı 12:13
  • 3 Ayda 1012 kişiye yeni KKTC vatandaşlığı verildi...13 Nisan 2021 Salı 11:48
  • AİHM’den Ahmet Altan için hak ihlali kararı13 Nisan 2021 Salı 11:36
  • Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği'nden ‘’Bir Zamanlar Kıbrıs’’ Kınaması13 Nisan 2021 Salı 11:35
  • Girne Bölgesinde Elektrik Kesintisi Yapılacak13 Nisan 2021 Salı 11:28
  • Arıklı: Zaroğlu sakinleşmeli, "Partiden ayrılmak için zemin hazırlıyor."13 Nisan 2021 Salı 11:19
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke Kalkındırma Derneği heyetini kabul etti13 Nisan 2021 Salı 11:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti