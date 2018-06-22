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Özyiğit: "Öğrencilerin tümü diplomalarını aldı"

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Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, İlahiyat Koleji’nde yaşandığı iddia edilen diploma konusu ile ilgili açıklama yaptı.
Özyiğit: "Öğrencilerin tümü diplomalarını aldı"

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, İlahiyat Koleji’nde yaşanan diploma kriziyle ilgili, “Öğrencilerin tümü diplomalarını almıştır, ancak, geçtiğimiz iki sene de yayınlanan genelgede yer aldığı gibi diplomadaki fotoğrafın açık olması gerektiği belirtilmektedir. Bu yönde de Başsavcılık’tan görüş istenmiştir” dedi.

Özyiğit, BRT Sabah programında yapptığı açıklamada program yapımcısı Narden Bingöl ile konuk Cenk Mutluyakalı’nın sorularını yanıtladı.

Özgürlüklere saygılı olduklarını ve çağdaş, bilimsel eğitim için görev yaptıklarını anlatan Özyiğit, diploma fotoğraflarının açık olmasının yeni bir uygulama olmadığını anımsattı. Meseleyi siyasi olarak istismar etmenin doğru olmadığını belirten Özyiğit, diploma fotoğrafları genelgeye uygun olmayan çocukların da mağdur edilmemesi için bu öğrencilere de diploma verildiğini, ancak sadece o diplomalara imza atılmadığını belirten Özyiğit, “Gerçek bağnazlık bunu istismar etmektir. Şimdi bu yönde Başsavcılık’tan görüş istedik. Eğer hukuk devletine inanıyorsak, bu yönde gerekli düzenlemeleri yasal olarak yapmalıyız.”

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