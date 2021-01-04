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Özyiğit: “Piyasa Zamlarla Mı Ucuzlayacak?”

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Özyiğit, yeni yıla girerken harç oranlarına ve süte zam yapıldığını belirterek, fiyat ayarlamalarının her yılın girişinde yapıldığını ancak pandemi nedeniyle olağanüstü dönemden geçildiği, halkın büyük çoğunluğunun ekonomik anlamda zorda olduğu bir dönemd
Özyiğit: “Piyasa Zamlarla Mı Ucuzlayacak?”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yeni yıla girerken harç oranlarına ve süte zam yapıldığını belirterek, fiyat ayarlamalarının her yılın girişinde yapıldığını ancak pandemi nedeniyle olağanüstü dönemden geçildiği, halkın büyük çoğunluğunun ekonomik anlamda zorda olduğu bir dönemde bu zamlar yapılmayabileceğini kaydetti.

Böylesi bir dönemde süte zam yapılmasının kabul edilebilir olmadığını belirten Özyiğit, “Bu olağanüstü dönemde yapılması gereken zamlarla vatandaşların belini bükmek değil, tam tersine yardımcı olmaktır” dedi. Ekonomi Bakanı’nın ‘asgari ücrete artış yapamıyorsak, piyasayı ucuzlatacağız’ söylemine atıfta bulunan Özyiğit, “Piyasa zamlarla mı ucuzlayacak” diye sordu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bugün Meclis’te pandemi süreci, hükümetin uygulamaları ve zamlar konusunda değerlendirmelerde bulundu. 

 “Zorda olan vatandaşlar bir darbe de hükümetten yedi”

Pek çok kalemde alınan harç oranlarına yeni yıla girerken %12 civarında zam yapıldığını belirten Özyiğit, şunları kaydetti: “Doğrudur bu şekilde fiyat ayarlamaları her yılın girişinde yapılır. Ancak pandeminin etkisi nedeniyle uzunca bir süredir olağanüstü dönemden geçmekteyiz. İşte böylesi olağanüstü yani halkımızın çok büyük çoğunluğunun ekonomik anlamda zorda olduğu, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın çok zor günlerden geçtiği, binlerce kişinin işsiz kaldığı bir dönemde bu zamlar yapılmayabilirdi veya en azından çok düşük oranlarda yapılabilirdi. Vatandaşlarımız zaten zorda, bu zamlarla bir darbe de hükümetten yediler.”

         Böylesi bir dönemde harçların yanı sıra, süte de zam yapılmasının anlaşılır ve kabul edilebilir olmadığını belirten Özyiğit, “Bu olağanüstü dönemde yapılması gerekenin zamlarla vatandaşların belini bükmek değil, tam tersine onlara yardımcı olmaktır” dedi.

Ekonomi Bakanı’nın ‘asgari ücrete artış yapamıyorsak, piyasayı ucuzlatacağız’ söylemine de atıfta bulunan Özyiğit, “Piyasa zamlarla mı ucuzlayacak” diye sordu.

“Sütü Çocuklara niye dağıtmıyorsunuz?”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, süt konusunda pandemi başladığı günden itibaren dönemin hükümetine öneride bulunduklarını belirterek şunları kaydetti: “Hatırlanacağı üzere bizim dönemde okullara süt dağıtımını başlatmıştık. Tüm kesimler de memnun olmuştu. Bu uygulama bizden sonra maalesef devam ettirilmedi. Neden devam ettirilmediğini de açıkçası anlamış değiliz. Çocuklara süt verilmesinden, sütün bu şekilde değerlendirilmesinden kime ne zarar gelirdi ki. Okulların kapalı olduğu dönemde de bu çocukların adreslerinin belli olduğu bu pandeminin zor koşullarında sütlerin çocuklarımıza ulaştırılabileceğini söyledik ama anlaşılan bu konu önemsenmedi. Şimdi bakıyoruz bunun önemsenmediği gibi üstüne bir de zam yapıldı. Açıkçası diyecek bir şey bulamıyorum…”

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