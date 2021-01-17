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Özyiğit, yaşanan tam bir karmaşa! "Eseriniz ile gurur duyun"

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TDP Lideri Özyiğit yaptığı açıklamada yaşananları tam bir karmaşa! olarak niteledi" Hükümete Eseriniz ile gurur duyun" açıklaması yaptı.
Özyiğit, yaşanan tam bir karmaşa! "Eseriniz ile gurur duyun"

TDP Lideri Özyiğit yaptığı açıklamada yaşananları tam bir karmaşa! olarak niteledi" Hükümete Eseriniz ile gurur duyun" açıklaması yaptı.

İşte açıklama;

Önce Bakanlar Kurulu toplanıyor karar açıklıyor, ardından da Üst Kurul.

Sonuç; tam bir kaos, tam bir karmaşa.

Eserenizle gurur duyun.

Sn. Pilli 2 saat önce başka kararlara imza atıyor iki saat sonra başka..

Yalnız Sağlık Bakanı değil anlaşılan tümü ne yapacağını bilmiyor.

Çok mu zor oturup birlikte bir karar almak ve bunu gerekçeleri ile anlatmak. Kapanacaksak da, kapanmayacaksak da bunun bir zemini, tutarlı bir gerekçesi olmalı, adalet içermeli, topluma da anlatılmalı.

Siz doğru karar alır, herkese eşit yaklaşır, adaleti sağlarsanız merak etmeyin bu toplum sizi anlar, kararlara da uyar.

Ama anlaşılan çok şey bekliyoruz. Bugüne kadarki tablo maalesef bunu gösteriyor.

Bu şekilde mi güvenli ülke olacağız, bu tutarsızlıklarla mı kalkınacağız.

İşiyle, aşıyla bedel ödeyen insanlarımız ve büyük bir özveri ile emek veren sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere kimse bu yaşananları hak etmiyor.

Maalesef olan da yine topluma oluyor.

Yazık, gerçekten çok yazık...

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