Pakistan’da camiyi hedef alan saldırıda can kaybı artıyor

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e yükseldi.

Geo News televizyonunun haberine göre, dün Hayber Pahtunhva’ya bağlı Peşaver kentinin Police Lines bölgesinde camiye öğle namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısı sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Yetkililer, intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 100’e yükseldiğini, 225 yaralının tedavisinin devam ettiğini aktardı.

Saldırının dün yerel saatle 13.00’te yapıldığını belirten yetkililer, caminin ilk safında bulunan saldırganın bombayı patlattığını açıkladı.

Hayber Pahtunhva hükümeti, eyalet genelinde bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Hayber Pahtunhva Valisi Gulam Ali, teröristin bombayla camiye nasıl girdiğinin incelemeler sonucunda netlik kazanacağını söyledi. Ali, güvenlik zafiyeti olduğunu doğruladı.

Peşaver’deki bir hastanenin sözcüsü Muhammed Asim, bugün hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun saldırıda ağır yaralanan polisler olduğunu açıkladı.

BAŞBAKANDAN BİRLİK ÇAĞRISI

Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, teröristlerin alçak eylemlerle halk arasında korku ve paranoya yaymak istediklerini belirterek, tüm siyasi güçlere politikayı bir kenara bırakarak Pakistan karşıtı unsurlara karşı birlik olma çağrısında bulundu.

Pakistan Talibanı (TTP) Sözcüsü Mohammad Horasani ise, eylemin örgüt tarafından yapıldığına dair açıklamalara mesafeli durdu. Horasani, açıklamasında TTP komutanlarından Sarbakaf Mohmand’ın saldırıyı üstlenmesine dair ifadelerine değinmedi.

TTP komutanlarından Sarbakaf Mohmand, dün sosyal medya hesaplarından saldırıyı üstlendiklerini duyurmuştu. Mohmand, saldırının Ağustos 2022'de Afganistan'da öldürülen TTP’nin üst düzey komutanlarından Ömer Halid Horasani olarak bilinen Abdul Wali Mohmand’ın intikamı için gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Son dönemde saldırılarını artıran TTP, 28 Kasım 2022’de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022’de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Pakistan, TTP’yi terör örgütü kabul ediyor.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin paylaştığı verilere göre, Pakistan’da 2022’de 506 terör saldırısında 290’ı güvenlik gücü mensubu, 311’i sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı.

Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ/H gibi örgütler üstlendi.

Pakistan’da 2022’de terör saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı.