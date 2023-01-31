  • BIST 4.976,55
  • Altın 1166.535
  • Dolar 18.8074
  • Euro 20.4204
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Pakistan’da camiyi hedef alan saldırıda can kaybı artıyor

» »
Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 100'e yükseldi.
Pakistan’da camiyi hedef alan saldırıda can kaybı artıyor

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e yükseldi.

Geo News televizyonunun haberine göre, dün Hayber Pahtunhva’ya bağlı Peşaver kentinin Police Lines bölgesinde camiye öğle namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısı sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Yetkililer, intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 100’e yükseldiğini, 225 yaralının tedavisinin devam ettiğini aktardı.

Saldırının dün yerel saatle 13.00’te yapıldığını belirten yetkililer, caminin ilk safında bulunan saldırganın bombayı patlattığını açıkladı.

Hayber Pahtunhva hükümeti, eyalet genelinde bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Hayber Pahtunhva Valisi Gulam Ali, teröristin bombayla camiye nasıl girdiğinin incelemeler sonucunda netlik kazanacağını söyledi. Ali, güvenlik zafiyeti olduğunu doğruladı.

Peşaver’deki bir hastanenin sözcüsü Muhammed Asim, bugün hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun saldırıda ağır yaralanan polisler olduğunu açıkladı.

BAŞBAKANDAN BİRLİK ÇAĞRISI

Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, teröristlerin alçak eylemlerle halk arasında korku ve paranoya yaymak istediklerini belirterek, tüm siyasi güçlere politikayı bir kenara bırakarak Pakistan karşıtı unsurlara karşı birlik olma çağrısında bulundu.

Pakistan Talibanı (TTP) Sözcüsü Mohammad Horasani ise, eylemin örgüt tarafından yapıldığına dair açıklamalara mesafeli durdu. Horasani, açıklamasında TTP komutanlarından Sarbakaf Mohmand’ın saldırıyı üstlenmesine dair ifadelerine değinmedi.

TTP komutanlarından Sarbakaf Mohmand, dün sosyal medya hesaplarından saldırıyı üstlendiklerini duyurmuştu. Mohmand, saldırının Ağustos 2022'de Afganistan'da öldürülen TTP’nin üst düzey komutanlarından Ömer Halid Horasani olarak bilinen Abdul Wali Mohmand’ın intikamı için gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Son dönemde saldırılarını artıran TTP, 28 Kasım 2022’de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022’de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Pakistan, TTP’yi terör örgütü kabul ediyor.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin paylaştığı verilere göre, Pakistan’da 2022’de 506 terör saldırısında 290’ı güvenlik gücü mensubu, 311’i sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı.

Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ/H gibi örgütler üstlendi.
Pakistan’da 2022’de terör saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pakistan’da camide intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var30 Ocak 2023 Pazartesi 12:39
  • Rusya-Ukrayna savaşı: Putin cepheye 100 striptizci gönderdi iddiası29 Ocak 2023 Pazar 22:22
  • Çin'de Bahar Bayramı tatili: Ülke içinde seyahat sayısı 226 milyona ulaştı29 Ocak 2023 Pazar 21:45
  • Rusya: Ukrayna kasten bir hastaneyi vurdu29 Ocak 2023 Pazar 14:47
  • Rusya’dan Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki: İslamofobik bir eylem28 Ocak 2023 Cumartesi 17:03
  • Korkutan iddia: Tarih verildi, Putin Ukrayna’ya yeni bir saldırı hazırlığı içinde27 Ocak 2023 Cuma 21:56
  • Tokyo’da enflasyon son 42 yılın en yükseğinde27 Ocak 2023 Cuma 12:54
  • Rusya’dan Ermenistan’a tepki: Gerginlik getirebilir26 Ocak 2023 Perşembe 22:12
  • Çin: COVID-19 salgınında hasta sayısı ve ölümler azaldı26 Ocak 2023 Perşembe 11:36
  • Afganistan’da dondurucu soğuklardan 104 kişi yaşamını yitirdi25 Ocak 2023 Çarşamba 23:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti