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Pakistan’da şiddetli yağışlar can aldı

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle en az 19 kişi yaşamını yitirdi, 150'den fazla kişi yaralandı.
Pakistan’da şiddetli yağışlar can aldı

Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu ve Lakki Marvat bölgelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 146 kişi yaralandı. Söz konusu bölgelerde çok sayıda evin çatısı çöktü, bazı noktalarda duvarlar yıkıldı.

Pencap’ın Sargoda, Gujranvala, Faysalabad ve Huşab bölgelerinde de şiddetli yağış etkili oldu.

Huşab’a bağlı Çan köyünde duvarın bir evin üzerine yıkılması sebebiyle 3 kişi öldü.

Gujranvala’da da yağışların yol açtığı kazalarda 10 kişi yaralandı.

Bu bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Yağışların etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürerken, hastaneler de yüksek alarm durumuna geçirildi. 

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