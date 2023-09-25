Pancar üreticisine 728 milyon TL'lik avans ödemesi bugün yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pancar üreticilerine yapılacak avans ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Yumaklı, 728 milyon 74 bin TL'lik ödemenin üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pancar üreticilerine yapılacak avans ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Yumaklı, 728 milyon 74 bin TL'lik ödemenin üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.
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