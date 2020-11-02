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Pandemi, Organ Nakli Süreçlerini Ve Bağışları Da Olumsuz Etkiledi

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Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Pandemi, her alanda olduğu gibi organ nakilleri konusunda da büyük sıkıntılara sebep oldu. Nakil süreçleri ve bağışlar ciddi ölçüde olumsuz etkilendi ve böbrek nakli ameliyatları düşüş gösterdi" dedi.
Pandemi, Organ Nakli Süreçlerini Ve Bağışları Da Olumsuz Etkiledi

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Kovid-19 pandemisinin organ nakil süreçlerini ve bağışlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Erk, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, hafta kapsamında her yıl yapılan etkinliklerin, bu yıl düzenlenemediğini hatırlattı.

Türkiye'de 26 bin hastanın organ nakli için sıra beklediği düşünüldüğünde, gerek bağış gerekse nakil süreçlerinin sekteye uğramasının hastaların hayatına mal olduğunu vurgulayan Erk, şu bilgileri paylaştı:

"Vakıf çalışmalarımızda yıllardır artışı için çaba gösterdiğimiz 'kadavradan organ bağışı', maalesef her dönem Türkiye'de ihtiyacın çok altında seyretmiştir. Salgın sebebiyle süreç iyiden iyiye sıkıntılı bir hal aldı. Hem bağışlarda hem nakil ameliyatlarında azalma var. 2020 yılının ilk 6 ayında toplam böbrek nakli sayısı 1062’dir. Bu nakillerin yüzde 80'i canlı vericiden, yüzde 20'si (210 kadavra nakli) ise kadavra vericiden yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2020 Ekim ayı sonu toplam böbrek nakli sayısı 2 bin 29'dur. Bu nakillerin de 233'ü kadavra donörden gerçekleşmiştir. Ülkemizde kadavra organ bağışında azalma görülmektedir."

Erk, salgına karşı verilen mücadelenin oldukça sert geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugünümüze baktığımızda Mart 2020'den göreceli olarak daha ağır bir tablodayız fakat süreci geri çevirmek hala elimizde. Önlemlerimize önce kendi sağlığımız, ardında toplum sağlığı ve süreci normale çevirerek nakil bekleyenler için umut olmak adına riayet etmeliyiz. Böbrek nakli bekleyen hastalar için diyaliz tedavisi süreci devam ettirilebiliyor fakat diğer organların maalesef alternatifi olamıyor. Canlıdan veya kadavradan nakil tek şansları, bu sebeple organ bağışına her zaman olduğundan daha çok ihtiyaçları var. Pandemi, her alanda olduğu gibi organ nakilleri konusunda da büyük sıkıntılara sebep oldu. Nakil süreçleri ve bağışlar ciddi ölçüde olumsuz etkilendi ve böbrek nakli ameliyatları düşüş gösterdi."

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