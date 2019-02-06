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Papa: Bazı rahibeler seks kölesi olarak kullanılıyor

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Kiliselerdeki cinsel taciz skandallarıyla ilgili önemli itiraflarda bulunan Papa Francis, birçok rahibin açığa alındığını söyledi.
Papa: Bazı rahibeler seks kölesi olarak kullanılıyor

Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinden uçakla Vatikan’a dönerken gazetecilerin sorularını cevaplayan Papa Francis, bazı rahibelerin seks kölesi olarak kullanıldığını itiraf etti.

"BİRÇOK RAHİBİ AÇIĞA ALDIK"

Bir gazetecinin, geçen hafta Vatikan’ın aylık dergisinde kilisede rahibelerin taciz edildiği şeklindeki bir makalenin yer aldığını hatırlatması üzerine Papa Francis, “Bunu yapan rahiplerin, hatta piskoposların olduğu gerçek. Sizin de bunun farkında olmanız sebebiyle, bunun halen devam ettiğini düşünüyorum. Bu konu üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Bu sebepten dolayı birçok rahibi açığa aldık.” dedi.

 

Papa: Bazı rahibeler seks kölesi olarak kullanılıyor

 

Papa, “Daha çok şey yapmamız mı lazım? Evet. Bu konuda irade sahibi miyiz? Fakat biz halen yola girdik.” dedi.

"KARDİNAL'İ ENGELLEDİLER"

Papa Francis, Benedict’in 2005 yılında papa seçildiği zaman kadınların seks kölesi olmasının temelini oluşturan dini ast üst düzenlemesini ilga ettiğini, o zaman kardinal olan Ratzinger’in kadınların cinsel tacize uğradığı bu düzeni soruşturmak istediğini, ancak engellendiğini söyledi.

 

Papa: Bazı rahibeler seks kölesi olarak kullanılıyor

 

ME TOO KAMPANYASINA RAHİBELER DE KATILDI

ABD’de tacize uğrayan kadınların (MeToo) #ben de kampanyasına, son zamanlarda rahibeler de katıldı. Kadınlar Kilise Dünyası dergisinde, rahibelerin hamile rahibeleri çocuklarını aldırmaya zorladığı ya da rahibelerin doğurduğu çocukları tanımayı reddettikleri belirtilmişti.

 

Papa: Bazı rahibeler seks kölesi olarak kullanılıyor

 

500 bin rahibenin üyesi bulunduğu Uluslararası Union Superios General Derneği, üyelerine taciz olaylarını haber verme çağrısı yapmıştı. Papa Francis ise İrlanda'da Knock’ta düzenlenen bir ayinde, "Çocuk tacizi için Tanrı'nın affını diliyorum.” demişti.

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