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Papa’dan ‘kanı durdurun’ çağrısı

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Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Güney Sudan liderlerini barış için yeni bir başlangıç ​​yapmaya ve ülkede daha fazla kan dökülmesini ve şiddeti engellemeye çağırdı.
Papa’dan ‘kanı durdurun’ çağrısı

Papa Franciscus, başkent Cuba'da Devlet Başkanlığındaki toplantıda yaptığı konuşmada, Güney Sudanlı liderlerden ülkedeki çatışmaların ve şiddetin durdurulmasını isteyerek, “Artık buna son demenin zamanı geldi. Artık kan dökülmesin, şiddet son bulsun. Halkınızı barışa susamış şekilde bırakmayın. Savaş dönemini geride bırakın, barış zamanı gelsin.” ifadelerini kulandı.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit de Papa Franciscus’un ziyaretinin kendilerine barış ve uzlaşma getireceğini umduğunu söyledi.

GÖÇMENLERLE BİR ARAYA GELDİ

Resmi temaslarına dün başlayan Papa Franciscus, Devlet Başkanlığındaki konuşmasının ardından başkent Cuba’daki Özgürlük Salonu’nda çatışmalar nedeniyle yerinden edilen iç göçmenlerle bir araya geldi.

Papa Franciscus, sürekli açlık ve çatışmalar gibi insani krizlerle gündeme gelen Güney Sudan’a hükümet yetkilileri, kilise liderleri, sivil gruplar ve yıllardır şiddetten etkilenen insanlarla görüşmek ve barış çağrısı yapmak üzere gelmişti. 

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