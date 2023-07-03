Papa’dan Kuran yakılmasına tepki

Geçen hafta İsveç’te Kuran-ı Kerim yakılmasına bir tepki de Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis’ten geldi…

Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkeden gelen tepkilerin ardından Birleşik Arap Emirlikleri merkezli al-Ittihad gazetesine konuşan Papa Francis, Kuran-ı Kerim’in yakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Francis, “Kuran’ın yakılmasına izin verilmemeli ve bu durum kınanmalı” dedi. Francis, Kuran’ın yakılması gibi eylemlere çok sert öfke gösterilmesi gerektiğinin de altını çizdi.