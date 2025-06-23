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"Parti düzenleyeceğim için yasaklı madde aldım"

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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda tutuklanan S.S.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.
"Parti düzenleyeceğim için yasaklı madde aldım"

Polis memuru Fezile Kesat mahkemeye olguları aktardı.  Polis, 13.06.2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından; Kızılbaş-Lefkoşa adresinde gerçekleştirilen operasyonda; konu ikametgahta sakin S.S.K'nin tasarrufunda yaklaşık 85 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde 20 Gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edilen 6.600 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ve önceki gün sonuçların çıktığını belirtti.

Polis, zanlının suçunu kabul ettiğini, ele geçirilen hintkenevirini 96 gram olarak aldığını, 13 gramını satıp 6 bin 600 TL elde ettiğini, bonzaiyi ise 10 bin TL karşılığında satın aldığını söylediğini aktardı. Polis, yapılan kontrolde zanlının 23 Kasım 2023 tarihinden beri ikamet izinsiz ülkede bulunduğunun tespit edildiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise çok pişman olduğunu, amacının uyuşturucu satışı almadığını, parti düzenleyeceği için uyuşturucu aldığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Nuray Necdet, zanlının 80 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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