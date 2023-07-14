Paşaköy'de ani ölüm... Talat Öztürk’ün otopsisi yapıldı...

Paşaköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Talat Öztürk’ün ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 12 Temmuz Çarşamba günü, Paşaköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 61 yaşındaki Talat Öztürk’ün, yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı bildirildi.

Polisin soruşturması devam ediyor.