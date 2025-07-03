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Patronunu 3 yerinden bıçakladı

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Alayköy’de Sanayi bölgesinde meydana gelen bıçaklama olayıyla ilgili tutuklanan B.G yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Patronunu 3 yerinden bıçakladı

Polis memuru Emre Özdiken mahkemeye olguları aktardı.  

Polis, 30.06.2025 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Alayköy’de Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işyeri içerisinde, aralarında avans konusunda yaşanan tartışma sonucu zanlı ile işvereni C.M.’nin (E-38) birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettiklerini söyledi.

Polis, kavga esnasında zanlının kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile C.M.’yi yaralayarak, sol dizinde 5 cm'lik kesik, tendonunda 4 cm'lik ve sol bacak üst arka kısımda 2 cm'lik hasara sebebiyet verdiğini kaydetti.

Polis, C.M.’nin aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil servisinde muayene edildiğini, tehlikesi bulunmadığından dolayı yapılan tedaviye müteakip hastaneden ayrıldığını ifade etti.  

Polis memuru, zanlının ise aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği Alayköy Sanayi Bölgesi içerisinden tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini, akabinde Lefkoşa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilerek darp -cebir izi raporları temin edildiğini açıkladı.

Polis, hem zanlıdan hem de müştekiden tetkik için kan örneği alındığını ifade etti.

Polis, 1 Temmuz 2025 tarihinde Alayköy Sanayi Bölgesinde yapılan aramada olayda kullanılan ağız uzunluğu 17, toplam uzunluğu 30 santim olan siyah saplı bıçağın bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, ayrıca zanlının olay anından giydiği kıyafetlerin de bulunarak emare alındığını söyledi. Zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde 6 kişiden ifade temin edildiğini kaydetti. Polis, zanlının 29 Haziran’da ülkeden çıkış yaptığını, 30 Haziran’a giriş yaptığını ve aynı gün suç işlediğini söyledi. Polis, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savcı Ali Hidayet, zanlının giriş-çıkışıyla ilgili polise soru yöneltti. Polis, zanlıya giriş-çıkış dökümleri olmadığı için çalışma izni çıkarılamadığını,  bu nedenle 29 Haziran’da çıkıp, 30’un da döndüğünü söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

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