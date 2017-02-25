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Payitaht Abdülhamid ilk bölümde izleyicileri şok eden sahne

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Payitaht Abdülhamid ilk bölümde izleyicileri şok eden sahne
TRT 1 ekranlarında merakla beklenen Payitaht Abdülhamid dizisinin ilk bölümü seyirciden büyük beğeni topladı.

TRT 1'de ilk bölümü ile dün akşam ekranlara gelen Payitaht-Abdülhamid dizisinde, Sultan Abdülhamid'in İngiliz elçiye attığı tokat geceye damga vurdu.

ultan Abdülhamid, önüne Küdüs'ten geçmesi gereken demir yolu hattı haritası yerine, başka bir harita konunca, projenin sahibi İngiliz işadamına kızarak haritayı yırttı ve üzerine fırlattı.


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"Bunun bedeli sizin için çok ağır olacak" diyen İngiliz'e Sultan Abdülhamid, "Senin çenenin bağı düşmüş" diyerek tokat attı.

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