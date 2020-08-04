  • BIST 1.097
  • Altın 442,082
  • Dolar 6,9582
  • Euro 8,1644
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPilli:Toplam 1532 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi taburcu edildi

Paylaşım Mutfağı’na Fırın İçin 143 Bin Tl Toplandı

» »
Paylaşım Mutfağı’na Fırın İçin 143 Bin Tl Toplandı
Paylaşım Mutfağı’na Fırın İçin 143 Bin Tl Toplandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) eski Asbaşkanı ve eski Belediye Meclis üyesi Semavi Aşık, Paylaşım Mutfağı’na yeni fırın alımı için başlattığı kampanyadan elde edilen 143 bin 100 TL’lik geliri TB’ye takdim etti. 

Aşık, üzerinde bağış yapan kişi ve şirketlerin isimlerinin yazılı olduğu Gönül Bank Paylaşım Şubesi başlıklı sembolik bir çeki de verdi. 

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, daha çok insana ulaşabilmek ve daha hızlı çalışmak için  kampanyanın  büyük öneme sahip olduğunu belirterek, fırının alımıyla mutfak çalışanlarının iş yoğunluğunun asgariye indirilip, verilen hizmetin azamiye çıkarabileceğine dikkat çekti.

Takdimde konuşan Simavi Aşık ise, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın onayıyla Paylaşım Mutfağı’na yeni fırın alımı için başlatılan kampanyaya sadece KKTC’den değil, Türkiye, hatta Amerika’dan katkı yapıldığına vurgu yaptı. 

HARMANCI: “SEMAVİ AŞIK LTB’YE YOLDAŞLIK YAPIYOR”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı kabulde yaptığı konuşmada, LTB’nin Simavi Aşık’ın evi olduğunu ve Aşık’ın 20 yıl bilfiil belediyenin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Harmancı, Aşık’ın hem LTB’de Asbaşkanlık ve Meclis üyeliği hem de bir Lefkoşalı olarak şehre ciddi katkısı olduğunu söyledi.

Aşık’ın tecrübeleri ile LTB’ye abilik ve yoldaşlık yaptığını vurgulayan Harmancı, Aşık’ın özellikle Paylaşım Mutfağı ekibinin en önemli destekçilerinden biri olduğunu belirtti.

“HİZMETİMİZİ AZAMİYE ÇIKARABİLECEĞİZ”

LTB Başkanı Harmancı, şöyle devam etti:
“Daha çok insana ulaşabilmek ve daha hızlı çalışmak için bu kampanya büyük öneme sahipti. Fırının alımı ile arkadaşlarımızın iş yoğunluğunu asgariye indirip, hizmetimizi azamiye çıkarabileceğiz.”

Harmancı “Katkı konulan her kuruş ihtiyaçlı bireylere günde bir öğün sıcak yemek olarak gidiyor. O yüzden Gönül Bankası’nın Paylaşım Şubesi’nin katkılarına teşekkür ederiz.” dedi. 

Kabulün sonunda LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB’nin anı plaketi, teşekkür belgesi ve Tuncer Bağışkan’ın son kitabı “Tarihi Lefkoşa’da Geçmişe Yoluluk” isimli kitabı Semavi Aşık’a takdim etti. 

PAYLAŞIM MUTFAĞI’NA NASIL YARDIM YAPILABİLİR?

İhtiyaçlı bireylerin günlük yemek ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı koyan Paylaşım Mutfağı için tüm bankalardan online havale yolu ile maddi destek yapılabiliyor.

TR 0800 0100 0860 0019 5800 5045 IBAN numarasına tüm bankalardan online havale yapılabiliyor. 
Bunun yanında Paylaşım Mutfağı’na ulaşmak için 0533 842 05 82 ve 0548 842 05 82 numaralı telefonlar aranabiliyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Veteriner Hizmetleri Değişiklik Yasa Tasarısı Oybirliğiyle Kabul Edildi04 Ağustos 2020 Salı 15:15
  • Güzelyurt’ta İki Sokakta Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak04 Ağustos 2020 Salı 15:12
  • Paylaşım Mutfağı’na Fırın İçin 143 Bin Tl Toplandı04 Ağustos 2020 Salı 15:04
  • Kazalarda Bir Haftalık Bilanço: 1 Ölü, 24 Yaralı04 Ağustos 2020 Salı 15:04
  • KIFSAD, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nda Çekim Yaptı04 Ağustos 2020 Salı 15:03
  • Su İşleri Dairesi: Ülkede 3 Gün Su Kesintisi Yapılacak04 Ağustos 2020 Salı 14:58
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Basketbol Federasyonu Yeni Yönetimini Kabul Etti04 Ağustos 2020 Salı 14:42
  • Birleşik Taksiciler Birliği’nden Eylem Uyarısı04 Ağustos 2020 Salı 14:40
  • Angolemli: “Bundan önceki hükümet de denetimden acizdi”04 Ağustos 2020 Salı 14:19
  • Başbakan Tatar Ankara’ya gitti04 Ağustos 2020 Salı 14:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti