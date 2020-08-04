Paylaşım Mutfağı’na Fırın İçin 143 Bin Tl Toplandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) eski Asbaşkanı ve eski Belediye Meclis üyesi Semavi Aşık, Paylaşım Mutfağı’na yeni fırın alımı için başlattığı kampanyadan elde edilen 143 bin 100 TL’lik geliri TB’ye takdim etti.

Aşık, üzerinde bağış yapan kişi ve şirketlerin isimlerinin yazılı olduğu Gönül Bank Paylaşım Şubesi başlıklı sembolik bir çeki de verdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, daha çok insana ulaşabilmek ve daha hızlı çalışmak için kampanyanın büyük öneme sahip olduğunu belirterek, fırının alımıyla mutfak çalışanlarının iş yoğunluğunun asgariye indirilip, verilen hizmetin azamiye çıkarabileceğine dikkat çekti.

Takdimde konuşan Simavi Aşık ise, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın onayıyla Paylaşım Mutfağı’na yeni fırın alımı için başlatılan kampanyaya sadece KKTC’den değil, Türkiye, hatta Amerika’dan katkı yapıldığına vurgu yaptı.

HARMANCI: “SEMAVİ AŞIK LTB’YE YOLDAŞLIK YAPIYOR”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı kabulde yaptığı konuşmada, LTB’nin Simavi Aşık’ın evi olduğunu ve Aşık’ın 20 yıl bilfiil belediyenin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Harmancı, Aşık’ın hem LTB’de Asbaşkanlık ve Meclis üyeliği hem de bir Lefkoşalı olarak şehre ciddi katkısı olduğunu söyledi.

Aşık’ın tecrübeleri ile LTB’ye abilik ve yoldaşlık yaptığını vurgulayan Harmancı, Aşık’ın özellikle Paylaşım Mutfağı ekibinin en önemli destekçilerinden biri olduğunu belirtti.

“HİZMETİMİZİ AZAMİYE ÇIKARABİLECEĞİZ”

LTB Başkanı Harmancı, şöyle devam etti:

“Daha çok insana ulaşabilmek ve daha hızlı çalışmak için bu kampanya büyük öneme sahipti. Fırının alımı ile arkadaşlarımızın iş yoğunluğunu asgariye indirip, hizmetimizi azamiye çıkarabileceğiz.”

Harmancı “Katkı konulan her kuruş ihtiyaçlı bireylere günde bir öğün sıcak yemek olarak gidiyor. O yüzden Gönül Bankası’nın Paylaşım Şubesi’nin katkılarına teşekkür ederiz.” dedi.

Kabulün sonunda LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB’nin anı plaketi, teşekkür belgesi ve Tuncer Bağışkan’ın son kitabı “Tarihi Lefkoşa’da Geçmişe Yoluluk” isimli kitabı Semavi Aşık’a takdim etti.

PAYLAŞIM MUTFAĞI’NA NASIL YARDIM YAPILABİLİR?

İhtiyaçlı bireylerin günlük yemek ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı koyan Paylaşım Mutfağı için tüm bankalardan online havale yolu ile maddi destek yapılabiliyor.

TR 0800 0100 0860 0019 5800 5045 IBAN numarasına tüm bankalardan online havale yapılabiliyor.

Bunun yanında Paylaşım Mutfağı’na ulaşmak için 0533 842 05 82 ve 0548 842 05 82 numaralı telefonlar aranabiliyor.