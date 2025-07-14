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Perşembe günü yer yer yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi perşembe günü yer yer yağmur beklendiğini duyurdu.
Perşembe günü yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi'nin 15-21 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre periyod boyunca en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31- 34 derece dolaylarında seyredecek. Bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, perşembe günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

 

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