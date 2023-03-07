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Peru’da kuş gribi alarmı: Binlerce deniz aslanı öldü

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Peru'da H5N1 olarak da bilinen kuş gribinin çok sayıda türe yayıldığı açıklandı.
Peru’da kuş gribi alarmı: Binlerce deniz aslanı öldü

Peru’yu etkisi altına alan kuş gribi salgınında kuşların yanı sıra binlerce deniz aslanının da öldüğü bildirildi.

CNN’in haberine göre, Peru’da Devlet Tarafından Korunan Ulusal Alanlar Servisi (SERNANP), H5N1 olarak da bilinen kuş gribinin, ülkede çok sayıda türe yayıldığını açıkladı. Kuşlar arasındaki ilk salgın vakasının yaşandığı Kasım 2022 sonlarından itibaren 63 bin kuşun telef olduğunu belirten SERNANP yetkilileri, ölümlerin diğer türlere de yayıldığını kaydetti.

Yetkililer şu ana kadar Peru kıyılarında kuş gribi nedeniyle ölen ve türünün yüzde 3’üne tekabül eden 3 bin 487 Peru deniz aslanı tespit etti. Ayrıca kuş gribine bağlı 5 kürklü fok ölümü de kayıtlara geçti.

Öte yandan kuş gribi ABD’de de çok sayıda kuş ve memeli hayvanın ölümüne sebep oluyor. Bilim insanları 2022’nin sonlarından bu yana ABD’de ördek, martı, kaz, şahin ve baykuş gibi 100’den fazla yabani kuş türünde kuş gribi virüsü vakası rapor etti. Ayrıca ABD’de kuş gribi vakalarına ayı, tilki, vaşak, rakun ve yunus gibi memelilerde de rastlandığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, insanlar için kuş gribi riskinin düşük olduğunu belirtmesine karşın az sayıda da olsa insanlarda da görüldüğü ifade ediliyor. 

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