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Peru’da yanardağ alarmı

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Güney Amerika ülkesi Peru'nun güneyindeki Moquegua bölgesinde yer alan Ubinas Yanardağı'nda patlama yaşandı.
Peru’da yanardağ alarmı

Peru Jeoloji, Maden ve Metalurji Enstitüsünden (Ingemmet) yapılan açıklamada, Ubinas Yanardağı’ndaki patlamanın yerel saatte 03.13’de meydana geldiği ve Moquegua bölgesinde “acil durum” ilan edilmesi gerektiği kaydedildi.

Ubinas Yanardağı’nın gökyüzüne 5 bin 500 metre lav ve kül püskürttüğü aktarılan açıklamada, külün Querapi, Ubinas, Sacohaya, Anascpa, San Miguel, Tonohaya, Huatahua, Huarina, Escacha ve Matalaque kasabalarına doğru ilerlediği belirtildi.

Başbakan Alberto Otarola, yanardağ patlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, gerekli önlemlerin alınması için acil durum ilan edileceğini vurgulayarak, “Önleyici tedbirlerle insanların sağlığını koruyabileceğimize inanıyoruz. Bu olayların sorumluluğunu üstleniyoruz ve bununla mücadele etmek için her zaman tüm kurumlarla doğru şekilde koordine oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Peru’nun en aktif yanardağı olan Ubinas, 5 bin 672 metre yüksekliğe sahip.

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