  • BIST 1.541
  • Altın 419,124
  • Dolar 7,0409
  • Euro 8,5414
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

Peru'da zorla kısırlaştırılan on binlerce kadına tazminat ödenecek

» »
Peru'da zorla kısırlaştırıldığını söyleyen on binlerce kadına tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.
Peru'da zorla kısırlaştırılan on binlerce kadına tazminat ödenecek

1996'da eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nın "yoksulluğu azaltmak" için başlattığı program kapsamında çoğu yoksul, İspanyolca bilmeyen yerlilerden oluşan 300 binden fazla kadın kısırlaştırılmıştı.

Programın gönüllülük esasına dayandığı söylenmesine karşın kadınlar tehditle ve zorla kısırlaştırıldıklarını belirtiyor.

"Tüp ligasyonu"yla (tüplerin bağlanması) kısırlaştırılan kişilerden 18'i ameliyatlarda hayatlarını kaybetmiş, 2 binden fazla kişi devlete dava açmıştı.

Cinsel şiddet kapsamına alındı

Hükümetin aldığı kararla, zorla kısırlaştırma uygulaması, komünist gerillalarla yaşanan savaşın kurbanları için başlatılan tazminat programı kapsamında cinsel şiddet kategorisine dahil edildi.

İnsan hakları örgütleri, kararı bir "dönüm noktası" diye niteledi. Bazı örgütler, kısırlaştırma programıyla yerli kadınlara karşı savaş suçu işlendiğini söylüyordu.

ABD'nin kısırlaştırdığı Kızılderili kadınlar: 'Doğmamış çocuklarımı benden aldılar'

1990-2000 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Alberto Fujimori, 2009'da insan hakları ihlallerinden 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Halen hapiste olan 82 yaşındaki Fujimori, 2014'te zorla kısırlaştırma programıyla ilgili başlatılan soruşturmadan ise aklanmıştı.

Ancak daha sonra Fujimori'nin bu suçlamalardan yeniden yargılanmasına karar verilmişti.

Davada Fujimori'yle birlikte üç eski sağlık bakanı da yargılanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vikings: Lagertha'nın hikayesi tarihi bir kişiliğe mi dayanıyor?30 Kasım 2020 Pazartesi 11:15
  • Yoksullaştırmaya, Muhafazakarlaştırmaya, Şiddete Sessiz Kalma Sokağı Boş Bırakma!19 Kasım 2020 Perşembe 14:30
  • Kadınlar sokağa çıkıyor!19 Kasım 2020 Perşembe 12:45
  • Yaşaması İçin ‘Hamile’ Kalması Gerekiyor12 Kasım 2020 Perşembe 09:20
  • Çalışan anneleri rahatlatacak yöntemler01 Ekim 2020 Perşembe 19:45
  • Feminist hareketin dizisi başlıyor19 Eylül 2020 Cumartesi 20:28
  • Koronavirüs salgını ile birlikte kadınlar için üretilen pisuvarların satışı arttı09 Eylül 2020 Çarşamba 22:11
  • "Koronavirüs salgını sırasında kadınların işgücünün dışında kalması tehlikesi var"03 Eylül 2020 Perşembe 18:18
  • "Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır" diyen adli tıp uzmanı meslekten men edildi29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:30
  • Gögüs büyütme masajı işe yarıyor mu daha büyük gögüslere sahip olmanın sırrı!24 Temmuz 2020 Cuma 20:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti