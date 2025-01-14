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Petrol fiyatları son 5 ayın zirvesinde...

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Rusya’nın petrol satışını sınırlamaya yönelik yaptırımların giderek artıyor olması petrol fiyatlarını son 5 ayın zirvelerinde tutuyor.
Petrol fiyatları son 5 ayın zirvesinde...

Petrol fiyatları, Rusya’nın petrol satışlarına yönelik daha sert ABD yaptırımları ve göreve gelen Trump yönetiminin olası ticaret tarifelerinin küresel arza yönelik tehditleri nedeniyle beş aylık zirveye yakın bir seyir izliyor.

Brent, önceki iki seansta yüzde 5’ten fazla artış gösterdikten sonra varil başına 81 dolara yakın sabitlendi, ABD petrolü ise 79 dolara yakındı. ABD, Cuma günü Rusya’nın petrol endüstrisine şimdiye kadarki en agresif yaptırımlarını uygulayarak kilit ihracatçıları, sigorta şirketlerini ve 150’den fazla tankeri hedef aldı. Aynı zamanda 10 Avrupa ülkesi de daha sert kısıtlamalar için baskı yapıyor.

Bu arada Kanada’da Alberta Başbakanı Danielle Smith, Florida’da başkan seçilen kişiyle görüştükten sonra, Donald Trump’ın önümüzdeki hafta petrol için hiçbir muafiyet olmaksızın başkanlığı devralması durumunda olası ABD tarifeleri konusunda uyardı. ABD ham petrol ithalatının yarısından fazlası Kanada’dan, çoğu Alberta’dan geliyor.

Ham petrol, ABD stoklarının düşmesi ve talebi körükleyen soğuk hava koşullarının zaten arz risklerinin yükseldiği sıkı piyasa koşullarına daha fazla destek sağlamasıyla yıla güçlü bir başlangıç ​​yaptı. Son ABD yaptırım paketinin tam etkisi henüz net olmamakla birlikte, Hindistan ve Çin’deki rafineriler de dahil olmak üzere Asya genelindeki kullanıcıların yedek variller için çok uzaklara ulaşmaya zorlanmasıyla küresel akışların yeniden yönlendirilmesine yol açabilir.

ING Groep NV’de emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, “Son ABD yaptırımlarının Rus petrol ihracatı üzerinde ne kadar etkisi olacağı konusunda hala çok fazla belirsizlik var. Bu yıl beklediğimiz fazlalığı ortadan kaldırma potansiyeline sahip olsalar da, oyuncular bu yaptırımları aşmanın yollarını buldukça kaybedilen gerçek hacimler muhtemelen daha sınırlı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

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