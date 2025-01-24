Petrol fiyatlarına Trump baskısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın OPEC ve fiili lideri Suudi Arabistan’a ham petrol üretimini artırmaları ve fiyatları düşürmeleri yönünde baskı yapmasının ardından petrol fiyatları geriliyor.

Brent ham petrol vadeli işlemleri 50 sent düşüşle varil başına 77,95 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) 31 sent düşüşle 74,31 dolara geriledi.

Trump, Perşembe günü İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nden ham petrol varillerinin maliyetini düşürmesini talep edeceğini söyledi.

600 milyar dolar Trump’a yetmedi

Trump ayrıca Riyad’dan ABD yatırım paketini, Suudi devlet haber ajansının günün erken saatlerinde bildirdiği 600 milyar dolardan 1 trilyon dolara çıkarmasını isteyeceğini söyledi.

Analistler, Trump’ın tarife politikaları ve yeni göreve başlayan başkanın daha yüksek ABD petrol üretimi için baskı yapma potansiyeli konusundaki belirsizliğin de ham petrol vadeli işlemlerini etkilediğini dile getiriyor.

ABD Enerji Bilgi İdaresi’ne (EIA) göre geçen hafta Mart 2022’den bu yana en düşük seviyeye gerileyen ABD ham petrol stokları, petrol fiyatlarının daha fazla düşmesini engelleyen bir unsur oluyor.

Pazartesi günü ABD’de tatil olması nedeniyle bir gün gecikmeli yayınlanan EIA raporunda, ham petrol stoklarının 17 Ocak’a kadar olan haftada 1 milyon varil düşerek 411,7 milyon varile gerilediği ve art arda dokuzuncu haftalık düşüşe işaret ettiği belirtildi.