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Petrol, Trump’tan aldığı destekle yükseliyor

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Trump’ın, Cumartesi gününden itibaren Kanada ve Meksika’ya tarifeler uygulanmaya başlanacağı yönündeki görüşlerini yinelemesi petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.
Petrol, Trump’tan aldığı destekle yükseliyor

ABD Başkanı Trump’ın Cumartesi gününden itibaren Kanada ve Meksika’ya tarifeler uygulama planlarını yinelemesi petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu. Ancak ham petrol akışları bu tarifelerden muaf tutulabilir.

Brent varil başına 77 doların üzerine çıkarken, Batı Teksas türü petrol 73 dolara yakın bir seyir izliyor. Trump, iki ülkeden ithalata %25 tarife uygulama tehdidini yerine getireceğini ve ayrıca Çin’i hedef alacağını söyledi. Ham petrolün dahil edilip edilmeyeceğine dair karar önümüzdeki birkaç saat içinde verilebilir.

Ham petrol Ocak ayında hala mütevazı bir ilerleme kaydedecek, ancak ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar ve soğuk havanın getirdiği kazanımlar, Trump’ın planlanan tarifeleri ve OPEC’in üretimi artırarak ham petrol fiyatlarını düşürmesi yönündeki çağrılarıyla büyük ölçüde telafi edildi.

Kanada ABD’ye günde yaklaşık 4 milyon varil gönderiyor ve iki ülkenin pazarları yakından entegre ve rafineriler Ortabatı’da kesintilere karşı en savunmasız olanlar. Meksika kuzey komşusuna günde yaklaşık 500.000 varil gönderiyor.

Piyasa değerine göre üçüncü büyük ABD yakıt üreticisi olan Valero Energy Corp., gümrük tarifelerinin petrol ithalatını etkilemesi durumunda işlemcilerin üretimi azaltmasını bekliyor.

Bengaluru’daki ANZ Group Holdings Ltd.’in emtia stratejisti olan Soni Kumari, “ABD %25’lik gümrük tarifelerinden daha fazla etkilenecek ve bu Trump’ın petrol fiyatlarını düşürme planına aykır. Piyasa netleşene kadar petrol fiyatının dar bir aralıkta işlem görmesini bekliyoruz.” dedi.

Trump daha önce, ABD’de ham petrolü vergilerden muaf tutup tutmamaya dair bir karar vereceğini açıklamıştı. Ancak dünkü açıklamasında, “Onların sahip olduğu ürünlere ihtiyacımız yok. Bizde ihtiyacınız olan tüm petrol var.” ifadelerini kullandı.

Kanada ve Meksika’da misilleme hazırlığı

Kanada ve Meksika, yanıt vermeye hazır olduklarının sinyalini vererek bir tırmanma sarmalının olasılığını artırdı. Konuya yakın kaynaklara göre, Kanada’da yetkililer, hedeflenecek yaklaşık 105 milyar dolarlık bir ABD ürünleri listesi hazırladı.

Başbakan Justin Trudeau ayrıca, petrol de dahil olmak üzere stratejik emtialara vergiler uygulanması gibi daha dramatik seçenekleri de ele alıyor.

ABD petrol sanayisinin geniş bir kesimi, Cuma günü ilerleyen saatlerde bilançolarını açıklayacak ve bu da yöneticilere görünüm hakkında yorum yapma fırsatı sunacak. Sektörün dev isimleri Exxon Mobil Corp. ve Chevron Corp.’un bilançolarını açıklaması bekleniyor.

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