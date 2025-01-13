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Petrol yeni haftaya yükselişle girdi!

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Petrol fiyatları yeni haftaya ABD’nin Rus petrolüne yönelik yaptırımlarının etkisiyle yükselişle girdi.
Petrol yeni haftaya yükselişle girdi!

Petrol piyasasında ABD’nin yeni yaptırımlarının arz üzerinde yarattığı baskıların etkili olduğu izleniyor.

Bir önceki işlem seansında yüzde 4 yükselen Brent petrol yeni haftanın ilk işlem gününde de 81 doların üzerini test etti. ABD ham petrolü de 78 dolar civarında.

ABD Cuma günü Rusya’nın petrol endüstrisine şimdiye kadarki en agresif ve iddialı yaptırımlarını uyguladı. Yaptırımlar büyük ölçekli ihracatçıları, sigorta şirketlerini ve 150’den fazla tankeri hedef alıyor.

Donald Trump’ın göreve başlamasına iki haftadan az bir süre kala gelen bu kapsamlı hamleler, kilit pazarlar Hindistan ve Çin’e dikkat çekerken, buradaki rafineriler alternatif tedarik arayışına giriyor.

Hindistan, Moskova’nın 2022’deki Ukrayna işgalinden sonra Rus ham petrolünün önemli bir alıcısı olarak ortaya çıktı ve Çin dünyanın en büyük petrol ithalatçısı.

Yine de şu anda, kısıtlamaların üreticiler, nakliyeciler, tüccarlar ve kullanıcılar için gerçek ham petrol akışını nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor.

Citigroup Inc. Rusya’nın gölge tanker filosunun %30’una kadarının etkilenebileceğini ve bunun günde 800 bin varile kadar tehdit oluşturabileceğini, ancak etkili kaybın bu rakamın yarısından daha az olabileceğini söyledi.

Goldman Sachs Group Inc. satın almayı teşvik etmek için ham petrolün daha da ucuza fiyatlandırılabileceğinden Rus arzına ilişkin beklentilerini değiştirmediğini söyledi.

Mizuho Bank Ltd. Ekonomi ve Strateji Müdürü Vishnu Varathan, küresel petrol dengelerinin OPEC ve Rusya dışı üretimin talebe rahatça ayak uydurması beklendiğinden petrol fiyatlarının yükselmesini değil, istikrarlı olmasını gerektirdiğini söyledi.

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