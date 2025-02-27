Petrol yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor

Petrol, yeni tarife tehditleri ve arz sorunlarının odakta olmasıyla bu yılın en düşük seviyesine yakın yatay seyrediyor.

Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife tehditleri ve arz sorunlarının odakta olmasıyla bu yılın en düşük kapanışına yakın bir seviyede sabitlendi.

Brent ham petrolü, önceki iki seansta yüzde 3 düştükten sonra varil başına 73 doların altına düştü. ABD Ham petrolü 69 dolara yaklaştı. ABD başkanı ayrıca Meksika ve Kanada’ya uygulanan vergilerin 2 Nisan’da yürürlüğe gireceğini söyledi. Trump, Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik gümrük vergilerini yakında açıklayacaklarını belirterek, yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini bildirdi.

Ham petrol, ABD ile ticaret ortakları arasındaki büyüyen ticaret savaşları ekonomik görünümü belirsizken, Eylül ayından bu yana en büyük aylık kaybına doğru ilerliyor. Bu endişe, İran’a yönelik daha sıkı yaptırımların olası artışlarını gölgede bıraktı.

Ayrıca arz cephesinde, Başkan Trump, Chevron’un Venezuela’da faaliyet gösterme lisansını iptal etmeyi planladığını ve ülkenin toparlanmasını tehdit ettiğini söyledi. Bu arada Orta Doğu’da Irak, bir zaman çerçevesi vermeden, ham petrol ihracatını yeniden başlatmak için bir anlaşmaya vardığını söyledi.

Ukrayna konusunda, Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy’nin Cuma günü ABD’yi ziyaret edeceğini söyledi. Bu, ABD’nin Moskova ile Kiev arasındaki üç yıllık savaşı sona erdirme görüşmelerinde ilerleme kaydetmesiyle geldi; bu, Rus akışlarına yönelik yaptırımların gevşetilmesini teşvik edebilecek potansiyel bir değişim.