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Petrolde ABD yaptırımlarıyla sert yükseliş

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Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD’nin en büyük ham petrol tedarikçisine gümrük vergisi uygulamasıyla yükseldi.
Petrolde ABD yaptırımlarıyla sert yükseliş

Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika’dan gelen ham petrol de dahil olmak üzere çeşitli ithalatlara ağır tarifeler koymasıyla yükseldi.

Brent, 76 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü varil başına 74 dolara yakın işlem görmeden önce yüzde 3,7’ye kadar yükseldi. Trump, Salı gününden itibaren Kanada ve Meksika ithalatlarına yüzde 25 ve Çin mallarına yüzde 10 oranında vergi koyma tehditlerini yerine getirdi.

Kanada’dan gelen enerji, günde yaklaşık 4 milyon varil ham petrol akışı dahil olmak üzere yüzde 10’luk azaltılmış vergiyle karşı karşıya.

ABD, petrol ithalatının çoğunu kuzey komşusundan alıyor. Ayrıca günde yaklaşık 500 bin varil petrol Meksika’dan geliyor. Artan hammadde maliyetleri muhtemelen benzin istasyonlarındaki fiyatların artmasına neden olacak ve New York’ta en aktif benzin vadeli işlemleri yüzde 6,2’ye kadar yükselecek. Bu durum Amerikan tüketicileri için daha yüksek maliyetler tehdidi oluşturdu.

Trump, Pazartesi günü Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşeceğini ve son dakika anlaşması olasılığının önünü açacağını söyledi. ABD başkanı ayrıca Avrupa Birliği’ne “kesinlikle” gümrük vergisi koyma sözü verdi.

Ham petrol, Trump’ın 20 Ocak’taki göreve başlamasından bu yana düşmüştü ve yeni yönetimin politikaları küresel ticareti ve büyümeyi bozmakla tehdit ediyordu.

ING Groep NV’nin Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, “ABD’nin en büyük ham petrol tedarikçisine uygulanan tarifeler ham petrol fiyatlarına ve özellikle rafine ürün fiyatlarına destek sağlıyor” dedi.

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