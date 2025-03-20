Petrolde yön yukarı

Brent, Çarşamba günkü hafif artışın ardından varil başına 71 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrol 67 dolar civarında seyretti. Fed Başkanı Jerome Powell, Başkan Donald Trump’ın ticaret de dahil olmak üzere politika değişikliklerinden kaynaklanan yüksek belirsizliği kabul etti. Yeni projeksiyonlar, yetkililerin bu yıl için büyüme tahminlerini düşürürken enflasyon beklentilerini yükselttiğini gösterdi.

Öte yandan, ABD’de benzin stokları geçen hafta yılın başından bu yana en düşük seviyesine gerilerken, dizel gibi ürünlerin stokları da düştü ve tüketimle ilgili endişeleri hafifletti. Ham petrol stokları ise sektörel raporların işaret ettiğinden daha az arttı ve Oklahoma, Cushing’deki seviyeler geriledi.

Ham petrol fiyatları, Ocak ortasındaki zirvesinin belirgin şekilde altında kalmaya devam ediyor. Bir dizi olumsuz faktör fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Artan ticaret savaşı, gümrük vergileri ve misilleme önlemleri nedeniyle enerji talebini tehdit ederken, OPEC ve müttefikleri Nisan ayından itibaren üretimi artırmaya hazırlanıyor ve bu da küresel arz-talep dengesini zayıflatıyor.

Saxo Markets Pte’nin baş yatırım stratejisti Charu Chanana, “Fed, paniğe kapılmak yerine sabırlı olunması gerektiğini vurguladı, bu da talep endişelerinin aşırı yükselmesini engelleyerek riskli varlıkları, petrol de dahil olmak üzere, destekledi. Orta Doğu’da ateşkes umutlarının azalması ve Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilememesi, jeopolitik riskleri yüksek tutarak arz endişelerini artırıyor” diye ekledi.