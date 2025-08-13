PGM, kayıp Kıbrıslı Rumlar konusunda bilgisi olan kişilerin polise ulaşmaları çağrısında bulundu

Polis Genel Müdürlüğü, 1964-1974 yılları ve Barış Harekatı döneminde kaybolan veya ölen, kimlikleri Kayıp Şahıslar Komitesi’nce belirlenen Kıbrıslı Rumlarla ilgili bilgisi olanların kendilerine başvurmasını istedi.

PGM’den yapılan açıklamaya göre, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çeşitli bölgelerde yaptığı kazılarda kimliği tespit edilen Rum kayıp şahısların aileleri tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan başvurular çerçevesinde Başsavcılık denetiminde Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde ölüm olaylarının araştırılması amacıyla etkin bir soruşturma süreci başlatıldığı anımsatıldı.

Bu kapsamda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yaptığı çalışmalardan sonra kemikleri bulunan ve DNA metoduyla kimlik tespitleri yapılan Kıbrıslı Rumların ölüm şartlarının araştırılması amacıyla KKTC Başsavcılığı denetiminde Polis Genel Müdürlüğü, bahsi geçen şahısların veya akrabalarının kaybolması ve ölümüyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olan kişilerin Lefkoşa’daki Polis Genel Müdürlüğü’ne giderek ifade vermelerini talep etmektedir.”

Açıklamada, randevu almak ve tahkikat ekibine ifade vermek isteyenlerin, Polis Genel Müdürlüğü’ne 0090 548 811 2179 ve İngilizce için 0090 548 811 21 78 numaralı telefonlardan ulaşabileceği bildirildi.