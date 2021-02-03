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SON DAKİKAREKOR: 71 Vaka!

Pilli: 71 pozitif vakaya rastlandı!

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Pilli: 71 pozitif vakaya rastlandı!
Pilli: 71 pozitif vakaya rastlandı!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4954   olduğunu, 62'si yerel 71 pozitif vakaya rastlandığını , 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 7  kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 62 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 10 kişinin Lefkoşa, 45 kişinin Girne, 7 kişinin Mağusa, 2  kişinin İskele, 4 kişinin Güzelyurt ,1 kişinin Lefke Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

3  Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4954

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 62  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 21

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 416. 085 

Toplam Vaka Sayısı: 2504

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1923

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 567 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 169  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 388

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

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