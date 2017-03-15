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Pilli kulaklık patladı, talihsiz kadın bu hale geldi

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Pilli kulaklık patladı, talihsiz kadın bu hale geldi
Havada yolculuk sırasında patlayan ve hayati tehlike oluşturan cep telefonu, dizüstü bilgisayar gibi gelişmiş teknolojik cihazlara şimdi de pilli kulaklıklar katıldı.

Çin’in başkenti Pekin'den Avustralya’nın Melbourne şehrine giderken, uçakta kablosuz pilli kulaklıkla müzik dinleyen kadın yolcu, kulaklığın patlaması ve akabinde alev alması sonucu yaralandı.

The Sydney Morning Herald’ın haberine göre; adı gizli tutulan Avustralyalı kadın yolcunun yüzünde, kulaklarında ve ellerinde yanıklar oluştu.

Uçakta müzik dinlerken uyuyakalan yolcu, “Müzik dinlerken bir sıcaklık duydum, biraz ters dönmeye çalıştığımda da kulaklarımda ve yüzümde bir patlama hissettim. Elimi yüzüme atınca kulaklık boynuma doğru kaydı. Elimle çekip yere attım, çok sıcaktı ve alevlenmeye başlamıştı” dedi.

Yolcunun olay anından hemen sonra çekilen fotoğrafları da dış basında yer buldu

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