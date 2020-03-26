Pilli: "Polislerimizde pozitif vakaya rastlanmadı"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkedeki Koronavirüs vakalarıyla ilgili BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Pilli, yeni vaka iddialarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yapılan testlerde 47 tanesinin pozitif çıktığını kaydetti.

Pilli pozitif vakaların 15’inin KKTC vatandaşı, 1’inin Türkmen, 31’inin ise Alman turist olduğunu söyledi.Pilli otel çalışanlarından alınan numunelerden bir tanesinin de tekrarlanacağını belirtti

Bakan Pilli test yapılan polislerin içinde pozitif vakanın ise olmadığını söyledi.