  • BIST 1.112
  • Altın 473,136
  • Dolar 7,4724
  • Euro 8,8670
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAPilli: 2002 test yapıldı, 21 pozitif vaka,9 vaka yerel

Pilli: "Rahatsızlık hissettiğinizde Ateş Polikliniklerine başvurun, ücret talep edilmeyecek"

» »
Sağlık Bakanı Ali Pilli, halkımızın olası bir Covid-19 şüphesi duyması halinde izlemesi gereken yol konusunda açıklamalarda bulundu.
Pilli: "Rahatsızlık hissettiğinizde Ateş Polikliniklerine başvurun, ücret talep edilmeyecek"

“Bakan Pilli, halkımızın olası bir Covid-19 şüphesi duyması halinde izlemesi gereken yol konusunda açıklamalarda bulundu”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 vakalarının artmaya başladığı bu dönemde salgının ülke içindeki yayılımının kontrolü ve halkımızın olası bir covid-19 şüphesi duyması halinde izlemesi gereken yol konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Pilli, ateş, öksürük, nefes darlığı, genel halsizlik, eklem ağrıları, tat veya koku almada azalma belirtileri olması durumunda hiç zaman kaybetmeden halkımızın bölgelerdeki Ateş Poliklinlerine başvurmaları gerektiğine işaret etti.

Virüsün taşınması halinde erken tespit ve tanının önem arz ettiğini belirten Bakan Pilli, tespiti gecikmesi halinde toplumda daha fazla kişiye bulaştığını ve tedavi sürecinin ağırlaştığını, dolayısı ile halkımızın yukarıda belirtilen şikayetleri olması halinde Ateş Polikliniklerine gitmeleri gerektiğini kaydetti.

Bakan Pilli, Ateş Poliklinlerinin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Mağusa Devlet Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Güzelyurt Sağlık Merkezi Bünyesinde oluşturulduğunu belirtti.

Pilli, Ateş Polikliniklerine başvuran kişilerden ücret talep etmeksizin, muayene ve PCR testleri ve tüm tetkikleri dahil olmak üzere haftanın 7 günü sabah 08.00 ve akşam 21.00’e kadar hizmet sunulduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, herhangi bir pozitif vakayla temas ettiğini düşünen kişilerin ise 1102’ye durumu bildirdikten sonra Salgın Çağrı Merkezinin yönlendirmesi ile ücretsiz olarak PCR testlerinin yapılacağını açıkladı.

Halkımızın bu süreçte kurallara uymasının önem arz ettiğini bir kez daha dile getiren Bakan Pilli, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zorlu Töre, Adnan Menderes Ve Fatin Rüştü Zorlu'yu Andı16 Eylül 2020 Çarşamba 12:29
  • Örgütler Platformu: Doğu Akdeniz’de Görmezden Gelinmeyi Kabul Etmeyeceğiz”16 Eylül 2020 Çarşamba 11:51
  • MDP'de yeni görevlendirmeler yapıldı16 Eylül 2020 Çarşamba 10:51
  • Karantina Hotelinden Kaçtı16 Eylül 2020 Çarşamba 10:30
  • Kasti Hasar Uygulayarak İkametgâh'ı Tasarrufuna Geçirmeye Çalıştı16 Eylül 2020 Çarşamba 10:25
  • Kundaklama Soruşturmasında, Olayla Bağlantılı 1 Kişi Daha Tutuklandı16 Eylül 2020 Çarşamba 10:12
  • KTÖS, Özel Eğitim Okullarında Uyarı Grevine Devam Ediyor16 Eylül 2020 Çarşamba 10:07
  • Cumhuriyet Meclisi Yarın Olağanüstü Toplanıyor16 Eylül 2020 Çarşamba 10:00
  • Polis Ve Belediyelerin Covid-19 Denetimleri Sürüyor16 Eylül 2020 Çarşamba 09:59
  • dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 16 Eylül 2020 Çarşamba16 Eylül 2020 Çarşamba 09:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti