Pilli: "Rahatsızlık hissettiğinizde Ateş Polikliniklerine başvurun, ücret talep edilmeyecek"

“Bakan Pilli, halkımızın olası bir Covid-19 şüphesi duyması halinde izlemesi gereken yol konusunda açıklamalarda bulundu”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 vakalarının artmaya başladığı bu dönemde salgının ülke içindeki yayılımının kontrolü ve halkımızın olası bir covid-19 şüphesi duyması halinde izlemesi gereken yol konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Pilli, ateş, öksürük, nefes darlığı, genel halsizlik, eklem ağrıları, tat veya koku almada azalma belirtileri olması durumunda hiç zaman kaybetmeden halkımızın bölgelerdeki Ateş Poliklinlerine başvurmaları gerektiğine işaret etti.

Virüsün taşınması halinde erken tespit ve tanının önem arz ettiğini belirten Bakan Pilli, tespiti gecikmesi halinde toplumda daha fazla kişiye bulaştığını ve tedavi sürecinin ağırlaştığını, dolayısı ile halkımızın yukarıda belirtilen şikayetleri olması halinde Ateş Polikliniklerine gitmeleri gerektiğini kaydetti.

Bakan Pilli, Ateş Poliklinlerinin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Mağusa Devlet Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Güzelyurt Sağlık Merkezi Bünyesinde oluşturulduğunu belirtti.

Pilli, Ateş Polikliniklerine başvuran kişilerden ücret talep etmeksizin, muayene ve PCR testleri ve tüm tetkikleri dahil olmak üzere haftanın 7 günü sabah 08.00 ve akşam 21.00’e kadar hizmet sunulduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, herhangi bir pozitif vakayla temas ettiğini düşünen kişilerin ise 1102’ye durumu bildirdikten sonra Salgın Çağrı Merkezinin yönlendirmesi ile ücretsiz olarak PCR testlerinin yapılacağını açıkladı.

Halkımızın bu süreçte kurallara uymasının önem arz ettiğini bir kez daha dile getiren Bakan Pilli, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.