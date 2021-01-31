Pilli, saat 07.00 itibariyle 25 yeni pozitif vaka var

Pilli, bu sabah saat 07.00 itibariyle 25 yeni pozitif vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bu sabah saat 07.00 itibariyle 25 yeni pozitif vaka olduğunu açıkladı. Pilli, kapanmanın olumlu sonuçlarının ikinci hafta daha net görüleceğini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada “Bu sabah 07.00 itibarıyla 25 yeni pozitif vaka var. Kapanmanın olumlu sonuçlarını ikinci hafta daha net göreceğiz. Şu ana dek 42 bin 250 aşı geldi. Hedefimiz aşıya ulaşmamız halinde 20 merkezde aşılama yaparak mart sonuna kadar aşı programını tamamlamak” dedi.

DÜN (30 OCAK Cumartesi) VAKA SAYISI 32 AÇIKLANMIŞTI

Bakan Pilli: "Toplam 2135 test yapıldı, 28'i yerel 32 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi yoğun bakıma alındı" Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2135 olduğunu, 28'i yerel 32 pozitif vakaya rastlandığını , 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 28 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 22 kişinin Girne, 1 Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

30 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2135

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 32 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 Yerel Vaka Sayısı: 28

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:13

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 401.132

Toplam Vaka Sayısı: 2287

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1863

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 410

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 102

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11