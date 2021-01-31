Pilli, saat 07.00 itibariyle 25 yeni pozitif vaka var

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bu sabah saat 07.00 itibariyle 25 yeni pozitif vaka olduğunu açıkladı. Pilli, kapanmanın olumlu sonuçlarının ikinci hafta daha net görüleceğini dile getirdi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada “Bu sabah 07.00 itibarıyla 25 yeni pozitif vaka var. Kapanmanın olumlu sonuçlarını ikinci hafta daha net göreceğiz. Şu ana dek 42 bin 250 aşı geldi. Hedefimiz aşıya ulaşmamız halinde 20 merkezde aşılama yaparak mart sonuna kadar aşı programını tamamlamak” dedi.
DÜN (30 OCAK Cumartesi) VAKA SAYISI 32 AÇIKLANMIŞTI
Bakan Pilli: "Toplam 2135 test yapıldı, 28'i yerel 32 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi yoğun bakıma alındı" Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2135 olduğunu, 28'i yerel 32 pozitif vakaya rastlandığını , 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 28 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 22 kişinin Girne, 1 Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
30 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2135
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 32 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 Yerel Vaka Sayısı: 28
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:13
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 401.132
Toplam Vaka Sayısı: 2287
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1863
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 410
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 102
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
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