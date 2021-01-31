  • BIST 1.473
  • Altın 434,655
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

Pilli, saat 07.00 itibariyle 25 yeni pozitif vaka var

» »
Pilli, bu sabah saat 07.00 itibariyle 25 yeni pozitif vaka olduğunu açıkladı.
Pilli, saat 07.00 itibariyle 25 yeni pozitif vaka var

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bu sabah saat 07.00 itibariyle 25 yeni pozitif vaka olduğunu açıkladı. Pilli, kapanmanın olumlu sonuçlarının ikinci hafta daha net görüleceğini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada “Bu sabah 07.00 itibarıyla 25 yeni pozitif vaka var. Kapanmanın olumlu sonuçlarını ikinci hafta daha net göreceğiz. Şu ana dek 42 bin 250 aşı geldi. Hedefimiz aşıya ulaşmamız halinde 20 merkezde aşılama yaparak mart sonuna kadar aşı programını tamamlamak” dedi.

 

DÜN (30 OCAK Cumartesi) VAKA SAYISI 32 AÇIKLANMIŞTI

Bakan Pilli: "Toplam 2135 test yapıldı, 28'i yerel 32  pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi yoğun bakıma alındı" Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2135   olduğunu, 28'i yerel 32  pozitif vakaya rastlandığını , 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 28 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 22 kişinin Girne, 1 Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

30 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2135 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 32 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 Yerel Vaka Sayısı: 28   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:13

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 401.132 

Toplam Vaka Sayısı: 2287

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1863

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 410 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 102   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Birçok ev ve ağıl fırtınadan zarar gördü, ağaçlar devrildi, elektrik hatları koptu31 Ocak 2021 Pazar 10:18
  • Çavuşoğlu KKTC’ye geliyor...5'li konferans öncesi dikkat çeken KKTC ziyareti...31 Ocak 2021 Pazar 10:15
  • Bugün hava nasıl olacak? 31 Ocak 202131 Ocak 2021 Pazar 10:14
  • Dr. Varış: Aşı merkezlerinde yığılmalar önlenmeli30 Ocak 2021 Cumartesi 22:38
  • Yoğun bakımdaki hasta sayısı artmaya devam ediyor sayı 12 oldu30 Ocak 2021 Cumartesi 22:16
  • Tatar'dan başsağlığı mesajı30 Ocak 2021 Cumartesi 22:03
  • Saner: Reel sektörün desteklenmesi ile ilgili kararları Salı günü açıklayacağız30 Ocak 2021 Cumartesi 21:56
  • Saner: Covid-19 yakın bir zamanda kontrol altına alınacak30 Ocak 2021 Cumartesi 21:37
  • Yoğun bakımda hasta sayısı 11'e yükseldi!!30 Ocak 2021 Cumartesi 20:14
  • Erhürman:Bu süreçten ancak kıt kaynakları adil biçimde paylaşarak çıkabiliriz30 Ocak 2021 Cumartesi 20:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti