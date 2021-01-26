  • BIST 1.546
  • Altın 438,348
  • Dolar 7,3448
  • Euro 8,9210
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAFLAŞ:32 pozitif vaka 2 kişi yoğun bakıma alındı

Pilli:Girne ve Lefkoşa'da yaşayıp başka yerde çalışanlar işe gidemeyecek

» »
Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandeminin, artık radikal bazı önlemler alınırsa önlenebileceğini belirtti.
Pilli:Girne ve Lefkoşa'da yaşayıp başka yerde çalışanlar işe gidemeyecek

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandeminin, artık radikal bazı önlemler alınırsa önlenebileceğini belirtti.

Pilli, “Alsancak ve Lapta’da görülen vakaların ardından geçen hafta köyün minaresi görüldü demiştim. Kapanma daha önce alınsaydı, daha iyi bir durumda olurduk. Şu an alınan kararlar doğrudur ve yerindedir. Gidişata göre bir iki hafta içinde durum netleşecektir. Salgını önlemek, tedavi yanında önlemlerle de mümkündür. Vakalar arttıkça kayıplar da artıyor” dedi.

Sağlık Bakanı Pilli, BRT’de katıldığı programda yaptığı açıklamada, vaka artışlarındaki sebebin temaslıların kendini gizlemesi olduğunu belirtti. Ali Pilli, “Temaslıları takip etme salgını önlemede en önemli noktadır. Pandemiyi önlemenin birinci şartı budur ama son zamanlarda temaslılar kendilerini gizliyor. Evde de kalıp izole olmadan işlerine devam ediyorlar ve 7 gün sonra pozitif oluyor. Bu şekilde gizlenenler oluyor” şeklinde devam etti.

Geç kalan hastaların hastalığı daha sert geçirdiğine dikkat çeken Pilli, “Donanımlı pandemi hastanemiz olabilir ama günde 30 vaka gelmeye devam ederse, yoğun bakımlar da, pandemi hastanesi de dolar. Tedbirleri arttırmalı, kişilerin hasta olmasını engellemeliyiz” ifadelerini kullandı.  

“76 VAKA HASTALIĞI AĞIR GEÇİRİYOR”

Ali Pilli, şu anda tedavi gören 264 vaka olduğunu ve bunların 76’sının hastalığı ağır geçirdiğini kaydetti.

Pilli, “76 hasta da zatüredir. Solunum zorluğu çekiyorlar, zaman zaman yoğun bakıma girip güçlü oksijen alarak geri çıkıyorlar. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bu nedenle sürekli değişiyor” dedi.

“GİRNE VE LEFKOŞA’YA GİRİŞ ÇIKIŞ OLMAYACAK”

Kapanmaya ilişkin gün içinde açıklama yapılacağını dile getiren Bakan Pilli, acil durumlar hariç Girne ve Lefkoşa’ya giriş çıkış olmayacağını söyledi.

Pilli, Girne ve Lefkoşa’da yaşayıp başka bölgelerde çalışanların da işyerlerine gidemeyeceğini kaydetti.

Kapanmanın sadece Lefkoşa ve Girne’yi kapsadığını ancak diğer bölgelerde yaşayanların da kapanmış gibi hareket etmesi gerektiğini belirten Pilli, mecbur kalınmadıkça sokağa çıkılmamasını, komşuluk ilişkilerinin sonlandırılmasını istedi.

Pilli, kapanma süresince taramalar yapılacağını da vurguladı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol’dan Açıklama26 Ocak 2021 Salı 15:08
  • İskele Belediyesi Sağlık Birimi, Elindeki Veriler Işığında Vatandaşı Aşı Programına Dâhil Ediyor26 Ocak 2021 Salı 15:05
  • Erhürman:''Kaş yapacağım derken göz çıkarmakta üstünüze yok!''26 Ocak 2021 Salı 15:03
  • Uyuşturucu zanlıları mahkemede!26 Ocak 2021 Salı 14:59
  • 2.5 Kilo uyuşturucuyla Kuzey Kıbrıs'a geçerken yakalandı!26 Ocak 2021 Salı 14:55
  • Hayvan hırsızlığı zanlıları mahkemede26 Ocak 2021 Salı 14:50
  • Muhtarlardan Hükümete Salgınla Mücadelede Birlikte Çalışma Çağrısı26 Ocak 2021 Salı 14:48
  • Pilli:Girne ve Lefkoşa'da yaşayıp başka yerde çalışanlar işe gidemeyecek26 Ocak 2021 Salı 14:47
  • Havalı Ve Ateşli Av Silahları Satışı Ertelendi26 Ocak 2021 Salı 14:45
  • Gerçekleşen Depremlerle ilgili İnşaat Mühendisleri Odası Tarafından rapor hazırlandı26 Ocak 2021 Salı 14:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti