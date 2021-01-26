Pilli:Girne ve Lefkoşa'da yaşayıp başka yerde çalışanlar işe gidemeyecek

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandeminin, artık radikal bazı önlemler alınırsa önlenebileceğini belirtti.

Pilli, “Alsancak ve Lapta’da görülen vakaların ardından geçen hafta köyün minaresi görüldü demiştim. Kapanma daha önce alınsaydı, daha iyi bir durumda olurduk. Şu an alınan kararlar doğrudur ve yerindedir. Gidişata göre bir iki hafta içinde durum netleşecektir. Salgını önlemek, tedavi yanında önlemlerle de mümkündür. Vakalar arttıkça kayıplar da artıyor” dedi.

Sağlık Bakanı Pilli, BRT’de katıldığı programda yaptığı açıklamada, vaka artışlarındaki sebebin temaslıların kendini gizlemesi olduğunu belirtti. Ali Pilli, “Temaslıları takip etme salgını önlemede en önemli noktadır. Pandemiyi önlemenin birinci şartı budur ama son zamanlarda temaslılar kendilerini gizliyor. Evde de kalıp izole olmadan işlerine devam ediyorlar ve 7 gün sonra pozitif oluyor. Bu şekilde gizlenenler oluyor” şeklinde devam etti.

Geç kalan hastaların hastalığı daha sert geçirdiğine dikkat çeken Pilli, “Donanımlı pandemi hastanemiz olabilir ama günde 30 vaka gelmeye devam ederse, yoğun bakımlar da, pandemi hastanesi de dolar. Tedbirleri arttırmalı, kişilerin hasta olmasını engellemeliyiz” ifadelerini kullandı.

“76 VAKA HASTALIĞI AĞIR GEÇİRİYOR”

Ali Pilli, şu anda tedavi gören 264 vaka olduğunu ve bunların 76’sının hastalığı ağır geçirdiğini kaydetti.

Pilli, “76 hasta da zatüredir. Solunum zorluğu çekiyorlar, zaman zaman yoğun bakıma girip güçlü oksijen alarak geri çıkıyorlar. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bu nedenle sürekli değişiyor” dedi.

“GİRNE VE LEFKOŞA’YA GİRİŞ ÇIKIŞ OLMAYACAK”

Kapanmaya ilişkin gün içinde açıklama yapılacağını dile getiren Bakan Pilli, acil durumlar hariç Girne ve Lefkoşa’ya giriş çıkış olmayacağını söyledi.

Pilli, Girne ve Lefkoşa’da yaşayıp başka bölgelerde çalışanların da işyerlerine gidemeyeceğini kaydetti.

Kapanmanın sadece Lefkoşa ve Girne’yi kapsadığını ancak diğer bölgelerde yaşayanların da kapanmış gibi hareket etmesi gerektiğini belirten Pilli, mecbur kalınmadıkça sokağa çıkılmamasını, komşuluk ilişkilerinin sonlandırılmasını istedi.

Pilli, kapanma süresince taramalar yapılacağını da vurguladı.