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Plaj Tenis Turnuvası Tamamlandı

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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından organize edilen 20 Temmuz Restorant Ahmet Kızılkılınç “Plaj Tenis Turnuvası” tamamlandı.
Plaj Tenis Turnuvası Tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından organize edilen 20 Temmuz Restorant Ahmet Kızılkılınç “Plaj Tenis Turnuvası” tamamlandı. 8-9 Ağustos tarihleri arasında İskele Makenzi palajında gerçekleştirilen “Plaj Tenis Turnuvası” çift kadınlar 10, çift erkekler 20, karışık çiftler 19 olmak üzere üç kategoride 49 takım mücadele etti. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü bu sezon ilk kez düzenlenen turnuvaya ana sponsor 20 Temmuz Restorant yanı sıra Serana Grup, Meysu, Karasula önemli sponsorlar katkı koyarak destek oldu. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzelenen 20 Temmuz Restorant Ahmet Kızılkılınç “Plaj Tenis Turnuvası” ülkemizin önde gelen Voleybolcularında katıldığı 20 Temmuz Restorant Ahmet Kızılkılınç Plaj Tenis turnuvasında oynanan final maçları sonunda şampiyonlar belli oldu. Turnuvada Fair Play ödülü ise Nadir Çınarlı’ya verildi. “Plaj Tenis Turnuvası” finallerin ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara,Sponsorlara kupa, madalya ve özel ödüller Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyon yönetim kurulu üyesi Çağakan Kansu, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü başkanı Cahit Kasapoğlu, ana sponsor 20 Temmuz Restorant direktörü Buket Kızılkılınç tarafından verildi. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından organize edilen 20 Temmuz RestoranAhmet Kızılkılınç Plaj Tenis Turnuvası’nda dereceye girenler şöyle oluştu.

Çift Kadınlar

1. Ecem Açıkel-Fatma Kayol

2.Nadir Çınarlı-Melis Mevlit

Çift Kadınlar Alt Grup

1.Şavak Güzoğlu-Arzu Çağın

2.Dilek İyihisarcı-Gören Özakın

Çift Erkeler

1. Florin Sorodoc-Muhammed Chaudry

2. Mehmet Sonat-Yarkın Kuloğlu

Çift Erkekler Alt Grup

1.Tancan Kemaller-Sehan Şeyh

2.Mehmet Özcafer-Cafer Duvarcı

Karışık Çiftler

1. Saadet Aktuğlu-Mehmet Sonat

2. Melin Önkaya-Rasim Ülker

Karışık Çiftler Alt Grup

1.Ilgın Yiğit-Berkecan Ekinci

2.Sulltan Nazif-Çağın Öztenay

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