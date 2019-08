POLİS CAMİASININ İTİBARINI YERLE BİR EDEN POLİSLER…

Gezi olaylarının yaşandığı günlerdi.

Türkiye’nin tüm illerinde olduğu gibi İzmir de ayaktaydı.

Sokaklar demokrasi mücadelesi veren insanlarla doluydu ve tahmin

edebileceğiniz gibi , polis, cop, biber gazı da bolca mevcuttu.

Akşam yemeği için kızımla dışarı çıktık.

Yemekten sonra kızım çalışmak için eve gitmek istedi , ben de biraz daha

dışarıda dolaşmayı tercih ettim.

Kızım henüz yanımdan ayrılmıştı ki telefonla beni aradı.

“Anne dikkat et bir sokak aşağıda çok polis var” dedi.

O an yaşadığım üzüntüyü anlatamam.

Ne hale gelmiştik.

Kızım kendisini güvende hissettirecek polislerden beni korumaya çalışıyordu.

Polisin güvenini ve itibarını yitirdiği bir toplum kendisini güvende hissedebilir

miydi?

Kızımı düşündüm.

Her hangi bir sıkıntı yaşadığında kime gidecekti?

Ya da bu güven eksikliği ile özgüveni sarsılmayacak mıydı?

Bu durumdan dolayı herkes kendi adaletini kendi sağlamaya çalışıp, çeteler

oluşmayacak mıydı?

Gerçekten büyük bir üzüntü duydum ve kaygıya kapıldım.

Çünkü polis camiasının adaletin temel taşı olması gerektiğine inananlardanım ve

itibarının zedelenmemesi gerektiğini düşünenlerdenim.

Ancak ne yazık ki, polisin itibarını sarsan yine polislerin kendileri.

Misal dün medyaya düşen polise ait şiddet görüntüleri.

Ercan Polis Karakolunda bir polis sürükleyerek yere yatırdığı bir kişiyi

tekmeliyor.

Yanında bulunan polisler de müdahale etmiyor.

Her ne olursa olsun, o kişinin suçu her ne olursa olsun, polisin bu şekilde şiddet

uygulama hakkı var mı?

Elbette ki polisi eleştiriyor olmam yerde yatan kişi eğer bir suç işlemişse onu

haklı çıkarmaz.

Ancak cezası şiddet olamaz ve cezayı uygulayan da polis olamaz.

Ve ne yazık ki ,yaşanan bu şiddet olayı sadece bu polise ait fevri bir davranış

değil.

Bu sadece görünen kısım.

Karakollarda, hücrelerde, hapishanede buna benzer şiddet olaylarının yaşandığı

ve bir çok polisin şiddet eğiliminde olduğu ile ilgili o kadar duyum alıp haber

okuyoruz ki endişe duymamak mümkün değil.

Şiddetten öte işkence olaylarının yaşandığı söylemleri bile yer aldı basında.

İşkence konusu araştırmaya muhtaç olsa da şiddetin olduğu kesin.

Hatta her hangi bir konuda polisten şikayetiniz varsa ve karakola yazılı

şikayette bulunursanız ,sizin şikayetinizin hemen ardından polis de size dava

okuyup, şikayetinizi geri çekmeniz için psikolojik baskı uyguluyor.

Böyle bir düzen içerisinde ve Polis teşkilatı sivile bağlanmadan,

demokratikleştirilip, kamu denetimine tabi olmadan, ne bu sorunlar biter ne de

polisin kaybettiği itibar yeniden sağlanabilir.

Zira polis teşkilatına olan güveni de ,itibarı da bitiren yine teşkilatın içindeki

bazı polis memurlarıdır.

O yüzden dünkü polis şiddeti olayı sadece “idari kovuşturma ” ile kalmamalı

ve olay yargıya taşınmalı.

Hatta polis teşkilatı ciddi anlamda kendi kendini sorgulamalı.

Çürük elmalar temizlenmeli.

Toplumdaki itibarı tekrar kazandırılmalı.

Bunun tek yolu da Polis teşkilatının sivile bağlanmasıdır.