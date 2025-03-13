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Polis teşkilatlarında kadın temsili: İsveç zirvede, İtalya son sırada

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Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ve Hindistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, İsveç %65,7 kadın polis oranıyla listenin zirvesinde yer alırken, İtalya %8,4 ile en düşük orana sahip.
Polis teşkilatlarında kadın temsili: İsveç zirvede, İtalya son sırada

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) ve Hindistan İçişleri Bakanlığı’nın 2019 veya en güncel verilerine göre, ülkelerin polis teşkilatlarındaki kadın oranları dikkat çekici farklar ortaya koyuyor. Listenin zirvesinde %65,7 ile İsveç yer alırken, İtalya sadece %8,4 ile en düşük kadın temsil oranına sahip ülke olarak öne çıkıyor.

İSKANDİNAV ÜLKELERİ ÜST SIRALARDA

Kadın-erkek eşitliği politikalarıyla tanınan İskandinav ülkeleri, polis teşkilatlarında kadın oranlarında da güçlü bir varlık gösteriyor. Norveç’te kadın polislerin oranı %33,6, Danimarka’da %23,7, Finlandiya’da ise %20,5 seviyesinde. İzlanda ise %22,3 ile birçok Avrupa ülkesinden daha iyi bir konumda.

BATI AVRUPA’DA ÇARPICI FARKLAR

Batı Avrupa ülkeleri arasında ciddi farklar göze çarpıyor. Hollanda’da kadın polis oranı %29,4, Almanya ve Danimarka’da %23,7, Fransa’da ise %19,0. Ancak İtalya (%8,4) ve Portekiz (%9,4) gibi ülkelerde kadınların polis teşkilatındaki temsili oldukça düşük.

DOĞU AVRUPA VE BALTIK ÜLKELERİ

Baltık ülkeleri kadın polis istihdamında görece daha yüksek oranlara sahip. Litvanya %40,0, Letonya %37,8 ve Estonya %35,3 ile Avrupa ortalamasının üzerinde yer alıyor. Doğu Avrupa’da ise Polonya (%16,6), Çekya (%15,0) ve Bulgaristan (%11,5) gibi ülkelerde kadın polis oranı daha düşük seviyelerde.

TÜRKİYE LİSTEDE YOK, HİNDİSTAN VE KAZAKİSTAN DÜŞÜK SEVİYEDE

Listede Türkiye’ye dair veri bulunmazken, Hindistan’da kadın polislerin oranı %11,75, Kazakistan’da ise %12,5 olarak ölçüldü. Güney ve Orta Asya ülkelerinde polis teşkilatlarında kadın temsilinin düşük olduğu görülüyor.

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