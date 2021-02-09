Polisten önemli uyarı!

İskele - Karpaz Anayolunun Çayırova- Ziyamet arası, Vadili - Akdoğan Anayolu üzerinde ve Gönyeli Çemberi civarı görüş mesafesi yer yer azadı.
Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısı yapıldı.
İskele - Karpaz Anayolunun Çayırova- Ziyamet arası, Vadili - Akdoğan Anayolu üzerinde ve Gönyeli Çemberi civarı görüş mesafesi yer yer azadı.
Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısı yapıldı.
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